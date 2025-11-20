Naši Portali
NIJE BANKROTIRAO

Slavni glumac očajan: ‘Beskućnik sam, sedam godina živim u hotelima, nemam dom‘

20.11.2025.
u 21:30

Iako je oslobođen optužbi za seksualno zlostavljanje, glumac navodi da njegova financijska situacija "nije sjajna", ali da "nikada nije došlo do bankrota".

Glumac Kevin Spacey izjavio je da, sedam godina nakon što su njegovi skandali sa seksualnim zlostavljanjem izašli na vidjelo i okončali mu holivudsku karijeru, živi kao beskućnik. "Živim u hotelima, živim u Airbnb-ima, idem tamo gdje je posao. Doslovno nemam dom, to je ono što pokušavam objasniti", izjavio je u nedavnom intervjuu za The Telegraph. Iako je oslobođen optužbi za seksualno zlostavljanje, glumac navodi da njegova financijska situacija "nije sjajna", ali da "nikada nije došlo do bankrota".

Prema pisanju portala, Spacey je pronađen na Cipru u jednom odmaralištu gdje "pokušava krenuti dalje". Glumac, koji i dalje negira optužbe nekoliko muškaraca iz Velike Britanije za zlostavljanje, istaknuo je da su "troškovi u posljednjih sedam godina bili astronomski. Imao sam premalo primanja, a previše trošenja". O svojoj trenutnoj neprihvaćenosti u Hollywoodu rekao je: "Prebrodiš to. Na čudan način, osjećam se kao da sam se vratio tamo gdje sam počeo, a to je da sam jednostavno otišao tamo gdje je bio posao. Sve je u skladištu i nadam se da ću u nekom trenutku, ako se stvari nastave poboljšavati, moći odlučiti gdje se želim ponovno skrasiti". Od 2017. godine, više od 30 muškaraca optužilo je Spaceyja za seksualni napad ili neprimjereno ponašanje, što je rezultiralo gubitkom njegove uloge u seriji "House of Cards".

Glumac je negirao sve te tvrdnje, a u srpnju 2023. oslobođen je svih optužbi nakon četverotjednog suđenja. Međutim, u travnju prošle godine Channel 4 objavio je dokumentarac s novim optužbama protiv glumca. Kevin je te optužbe negirao, pohvalivši muškarce u emisiji zbog "odlične glume" te je dodao da je televizijski kanal imao "skrivenu namjeru". Glumac je prihvatio da se u prošlosti ponašao neprimjereno, ali je negirao da je njegovo ponašanje bilo ilegalno. "Preuzimam odgovornost za svoje prošlo ponašanje i postupke. Ali, ne mogu i neću preuzeti odgovornost ili se ispričati nekome tko izmišlja stvari o meni ili preuveličava priče", zaključio je glumac, koji je oslobođen optužbi i u Ujedinjenom Kraljevstvu i u SAD-u.

Ključne riječi
hotel beskućnik Dom glumac Kevin Spacey showbiz

