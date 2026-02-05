Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Glazbeni užitak

Nina Ćorić se 8. veljače vraća na pozornicu Kluba Kazališta Komedija
VL
Autor
Večernji.hr
05.02.2026.
u 14:37

Ovim koncertom započinje obilježavanje 90. godišnjice smrti velikog španjolskog pjesnika, kroz glazbu koja oživljava njegove stihove i otkriva ih publici na potpuno novi način

Nina Ćorić, vokalistica i interpretkinja flamenca, zajedno s vrhunskim glazbenicima u postavi: Mario Rašić, Marko First, Ivan Kapec i Luis Camacho Montealegre, vraća se na pozornicu Kluba Kazališta Komedija jedinstvenim programom “Poemas de Ida y Vuelta”. Koncert će se održati u nedjelju, 8. veljače i spaja autorske pjesme nastale na poeziju Federica García Lorce, djela drugih umjetnika inspirirana njegovom poezijom te izbor tradicionalnih flamenco i latino standarda. Autorsku glazbu potpisuju Mario Rašić i Marko First, dok Nina Ćorić potpisuje adaptacije Lorkine poezije, prilagođavajući stihove glazbenom izrazu i konceptu projekta.

Ovim koncertom započinje obilježavanje 90. godišnjice smrti velikog španjolskog pjesnika, kroz glazbu koja oživljava njegove stihove i otkriva ih publici na potpuno novi način.

U godini kada obilježava 15 godina glazbenog djelovanja, pjevačica iza sebe ima koncert u rasprodanom Lisinskom, dvije nominacije za nagradu Porin i bogatu karijeru kroz koju neumorno istražuje glazbene pejzaže flamenca. “Poemas de Ida y Vuelta” prilika je da publika doživi glazbenicu u njezinoj punoj snazi, ali u intimnijem i bliskom okruženju.

Ključne riječi
showbiz Nina Ćorić koncert komedija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!