Slavna glumica u novoj ulozi: 'Na moj su život najviše utjecale mama i baka, ali i Madonna'

Gal Gadot danas je globalna zvijezda ponajprije zbog “Wonder Woman”. No, svakako bavljenje tom superherojkom nije i jedino što radi. U nedjelju u 22 sata će na kanalu National Geographic početi emitiranje serije “Utjecajne žene” s Gal Gadot gdje je glumica u ulozi izvršne producentice, a koju je režirala oskarovka Vanessa Roth. Riječ je o dokumentarnoj seriji koja se bavi pričama mladih žena koje su primjer u svojoj zajednici te na nju imaju snažan utjecaj. A koji su ostvarile u situacijama u kojima se trebalo suočiti s različitim nedaćama, nasiljem bandi, zagađenjem, diskriminacijom, čemu su se te žene usudile oduprijeti. Imali smo prilike sudjelovati u virtualnoj tiskovnoj konferenciji s poznatom glumicom u kojoj je govorila o svojoj seriji.

Kako je došlo do ideje o seriji?

Ideja je nastala kada sam shvatila da nakon “Wonder Woman” imam veliki doseg do publike te da time mogu napraviti nešto dobro, rasvijetliti priče na koje kamera nije usmjerena. Kada smo doznali o balerini iz Brazila, zamisao o seriji se rodila. Dojmila nas se ta priča kolege producenta na seriji Ryana Pallotte, redatelja glazbenih videospotova, o plesačici iz brazilske favele i utjecaju koji je uspjela postići na svoju zajednicu. Rekli da je to savršeno. Na tome ćemo izgraditi cijeli jedan novi koncept. Ispričati priče o ženama koje nastoje uspjeti i tako inspiriraju druge ljude da se potrude i učine nešto dobra.

Koja je bila vaša najveća osobna borba?

Najveća moja osobna borba kao žene bila je za jednaku plaću, istu kakvu imaju moji kolege glumci, koje zaista toliko volim.

Mnoge! Najveći vam je uzor vjerojatno netko uz koga ste odrasli, pa bi to bila moja majka i baka. Majka je bila učiteljica, što je i danas, odgojila je mene i sestre da budemo samopouzdane, sanjarimo i budemo hrabre. Ali su me također inspirirale mnoge druge žene, poput Maye Angelou, Madonne, koja mi je bila idol jer nije marila što drugi misle o njoj. Pa onda Hillary Clinton, Michelle Obama, Angela Merkel, doista ima puno žena koje me inspiriraju.

Često vas kritiziraju zbog služenja vojnog roka u izraelskoj vojsci.

Mislim da puno toga dolazi iz neznanja i činjenice da ljudi ne razumiju što najviše ljudi rade u izraelskoj vojsci i što sam ja radila u vojsci kada sam služila. No, ono što kod mene najbolje funkcionira jest ignorirati svu tu buku i samo nastojati donijeti dobro, raditi ono u što sama vjerujem, usklađivati vrijednosti u koje vjerujem, podijeliti taj narativ sa svijetom. U Izraelu ići u vojsku sastavni je dio života, nešto što morate, obvezno je za sve.

Što se nadate da će se dogoditi nakon prikazivanja ove serije?

Ono što bih željela da se dogodi jest da se zaista stvori zajednica ljudi koji će napraviti nešto dobro i vrijedno. Jer svi žele napraviti nešto dobro i promijeniti stvari. U ovoj seriji pokazujemo kako se može početi s malim stvarima nakon kojih možete ostvariti snažan učinak. Voljela bih imati jednu zajednicu dobročinitelja koja bi bila povezana bez obzira na to gdje bila u svijetu. Svi smo mi ljudska bića i patimo od u osnovi istih problema.

Što vas je posebno iznenadilo kod žena koje gledamo u seriji?

Njihova odlučnost me najviše iznenadila. Počeli smo istraživati priče različitih žena prije tri godine. Neke priče bile su američke, a ostatak je bio s drugih kontinenata. I onda se dogodila pandemija. Mislili smo da se moramo vratiti na početak, ostati samo na domaćim pričama, bile su dovoljno jake da imaju učinak na inspiraciju ljudi. Broj priča na koje smo naišli bio je nevjerojatan, dobila sam dojam da živimo u doista mračnom vremenu u kojem se samo upire prstom, ljudi ne preuzimaju odgovornost za svoja djela, nego su naprosto ljutiti. A onda doživite osvježenje slušajući te priče koje pokreće dobra volja, vjerujem da je to za mene bilo najbolje što se ove serije tiče.

Po čemu je ova serija jedinstvena u odnosu na druge koje se bave pravima žena?

Ono po čemu je ova serija jedinstvena jest što vidite žene koje dolaze iz problematičnih situacija, bilo da se radi o diskriminaciji bilo elementarnim nepogodama i tome slično. A one ne dopuštaju da ih to natjera da odustanu. One to preokreću u nešto pozitivno što će donijeti nešto pozitivno drugim ljudima. Recimo Kayla iz Memphisa je transrodna osoba koja je ostala i bez krova nad glavom, a sada se brine o ljudima poput sebe kojima traži upravo krov nad glavom. Ona govori o jednoj osobi koja joj je pružila nadu i promijenila joj cijeli život. A sada je ona ta koja pomaže drugim ženama pružiti priliku da si izgrade bolju budućnost. Domino-efekt koji ove priče mogu izazvati vrlo je osnažujući, jedinstven je i poseban. Nisu to priče koje čujete svaki dan, ali ipak se radi o običnim ljudima i to me je i privuklo.

Što ste vi sami naučili od žena u seriji?

Puno sam od njih naučila. Kelsey je izgubila sestru zbog COVID-19, koja je bila medicinska sestra. Kada sam o tome s njom razgovarala, bilo joj je to još svježe, ali ugledala sam nadu u njezinim očima i radost. Odabrala je da živi na određen način i čini dobro. To me zaista jako impresioniralo. Lako je biti u položaju žrtve i samosažalijevati se. A ona je učinila upravo suprotno. Bilo je to inspirirajuće.

