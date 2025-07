Slavna glumica prozvala filmske moćnike: 'Muškarcima se oprašta neuspjeh, a nama se ne daje ni druga šansa'

Južnoafričko-američka glumica Charlize Theron, čije ime je postalo sinonim za moćne ženske uloge u modernom akcijskom filmu, uputila je oštru kritiku filmskoj industriji zbog sustavne diskriminacije. U nedavnom razgovoru za The New York Times, u kojem joj se pridružila kolegica Uma Thurman, Theron je bez zadrške opisala kako Hollywood funkcionira po dvostrukim standardima. "Stvar koja me uvijek frustrira jest činjenica da će se dečkima sve oprostiti. Kada žene snime film koji možda ne postigne potpuni uspjeh, ne dobivaju nužno drugu priliku", izjavila je 49-godišnja glumica. Naglasila je da muški glumci mogu imati niz komercijalnih neuspjeha i svejedno nastaviti dobivati glavne uloge u visokobudžetnim akcijskim projektima, dok je put za žene znatno teži i neizvjesniji. Svaki film s glumicom u glavnoj ulozi pod posebnim je povećalom, a studiji takve projekte i dalje smatraju rizičnima.

Theron je istaknula da je teže dobiti zeleno svjetlo za akcijski film sa ženskom glavnom ulogom jer ih studiji ne podržavaju u istoj mjeri kao one s muškim zvijezdama. "Da, teže je. To je poznata stvar", potvrdila je, dodajući da su ona i njezina ekipa tijekom snimanja filma "The Old Guard" bile itekako svjesne da su sve oči uprte u njih. Unatoč dokazima da filmovi predvođeni ženama mogu biti i kritički i komercijalno uspješni, filmska industrija i dalje gleda na muške akcijske filmove kao na sigurniju investiciju. "To nije rizik koji studiji žele preuzeti, ali će ga bez problema preuzeti više puta s istim tipom koji je možda imao niz neuspješnih akcijskih filmova", zaključila je Theron, čiji globalni uspjeh služi kao inspiracija, ali i kao snažan glas koji poziva na promjene i ravnopravniji tretman u industriji.

Njezina kritika ima posebnu težinu s obzirom na to da je upravo ona jedna od rijetkih glumica koja je izgradila impresivnu karijeru unutar žanra koji je desetljećima bio rezerviran za muškarce. Od rane uloge u znanstveno-fantastičnom filmu "Æon Flux" (2005.), preko elegantne kradljivice u "Dobar posao u Italiji" (2003.), pa sve do modernih akcijskih ikona, Theron je dokazala svoju svestranost i fizičku spremnost. Njezina uloga Imperatorice Furiose u remek-djelu "Pobješnjeli Max: Divlja cesta" (2015.) postala je kulturološki fenomen i redefinirala je lik moderne heroine. Ubrzo su uslijedili hladnoratovski triler "Atomska plavuša", gdje je utjelovila nemilosrdnu agenticu MI6, te uloga kibernetičke teroristice Cipher u franšizi "Brzi i žestoki". Kroz ove uloge, Theron je postala neupitna kraljica akcije, čiji kredibilitet joj daje pravo da otvoreno govori o problemima u industriji.

Ta posvećenost žanru došla je uz visoku cijenu, ostavljajući trajne posljedice na njezino tijelo. Glumica je otkrila da je njezina karijera akcijske junakinje započela teškom ozljedom na snimanju filma "Æon Flux", koji je sama opisala kao "loš film". Devetog dana snimanja, pri izvođenju akrobacije, nedovoljno se odrazila i vratom udarila o betonski most. "Posljednju operaciju vrata imala sam prije 18 godina. Operirala sam oba lakta, desno rame, palac, imala sam sindrom karpalnog tunela i mnogo prijeloma", ispričala je Theron. Unatoč brojnim ozljedama, akcijske filmove vidi kao jedinstven način pričanja priče, povezujući to sa svojom prošlošću profesionalne plesačice. "Akcijski filmovi dali su mi priliku da ponovno budem fizička, da budem pripovjedačica svojim tijelom", objasnila je za The New York Times.

Iako je svjesnija rizika, Theron ne odustaje od fizički zahtjevnih uloga. U nadolazećem nastavku "The Old Guard 2", koji je dostupan na Netflixu, izvela je jednu od najzahtjevnijih akrobacija u karijeri – visjela je s letećeg helikoptera. Priznala je da je taj pothvat bio jednako psihološki koliko i fizički izazovan, zahtijevajući tjedne priprema i izgradnju povjerenja s pilotom. "Kad sam to izvela, pomislila sam: 'Bože, ako ovo uspijem, bit ću u redu s tim da više nikad ne napravim akrobaciju'", rekla je, no brzo dodala kako taj osjećaj nije dugo potrajao. Njezin pristup, koji dijeli s kolegicom Umom Thurman, pokazuje duboku svijest o pritiscima koji se stavljaju na glumice u žanru koji cijeni spektakl i tjelesnost iznad svega.

Njezina borba za ravnopravnost ne odnosi se samo na glumice, već i na često zanemarene profesionalce koji omogućuju akcijske spektakle. Theron je glasno pozdravila odluku Akademije filmskih umjetnosti i znanosti da od 2027. godine uvede Oscara za najbolji dizajn akrobacija. Nazvavši taj potez "davno zakašnjelim", naglasila je da su kaskaderi ključni za uvjerljivost i briljantnost akcijskih filmova te da je njihov doprinos predugo bio previđen. Uvođenje ove kategorije moglo bi potaknuti i važnije razgovore o rizicima kojima se izlažu svi izvođači, bez obzira na spol, te pridonijeti većem poštovanju prema njihovoj umjetnosti.

Svojim istupima Charlize Theron ne samo da kritizira postojeće stanje, već i aktivno radi na stvaranju bolje budućnosti. Uspjeh filmova poput "The Old Guard" dokaz je da publika želi gledati kompleksne i snažne ženske likove u akcijskim ulogama. Glumica se nada da će kontinuirana podrška publike napokon potaknuti studije da prestanu tretirati takve projekte kao iznimke i počnu ih prihvaćati kao profitabilno i kreativno isplativo pravilo. "Dokazale smo da funkcionira. Sada je vrijeme da nas industrija sustigne", poručila je.