Slavna glumica progovorila o pobačaju: ‘Bilo je izrazito bolno i ekstremno proći kroz to razdoblje'

Glumica Alicia Vikander (33), zvijezda filma ''Tomb Raider'', prošle je godine dobila prvo dijete s glumcem Michaelom Fassbenderom (45), no prije dolaska prinove prošla je težak put, a o svemu je progovorila u intervjuu za The Times. Naime, glumica je doživjela pobačaj, a sada je otkrila kako se nosila s tom situacijom.

Alicia inače u seriji ''Sky Atlantic'' glumi pop zvijezdu Irmu Vep koja je prisiljena vratiti se na pozornicu nedugo nakon što je doživjela spontani pobačaj, a glumica otkiva kako joj je iskustvo na ekranu pomoglo da se lakše nosi s tugom. Također, prisjetila se i svoje uloge u filmu ''Svjetlost između oceana'' u kojem ona i njezin suprug glume par bez djece.

-Pobačaj je bio tako ekstreman, bolan za proći i, naravno, natjerao me da se prisjetim snimanja filma ‘'Svjetlost između oceana‘'. Film sada ima drugo značenje- ispričala je glumica pa dodala:

- Nekada prolaziš kroz stvari koje su teške u životu i ako imaš uredski posao, možeš se malo udaljiti.Ali nekada smo ja ili kolege prošli kroz nešto i ne mogu shvatiti kako su nakon toga otišli na crveni tepih. Sretali se s ljudima koji bi ih pitali kako su, bez obzira na to kroz što su upravo prošli. Većina ljudi na njihovom mjestu ne bi mogla izaći iz svoje kuće- kaže Alicia koja se za kolegu glumca udala 2017. godine, u upoznali su se na setu spomenutog filma.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS The 75th Cannes Film Festival - Screening of the film "Holy Spider" in competition - Red Carpet Arrivals - Cannes, France, May 22, 2022. Michael Fassbender and Alicia Vikander pose. REUTERS/Piroschka Van De Wouw Photo: Piroschka van de Wouw/REUTERS Iako svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, nedavno je progovorila o majčinstvu te otkrila kako svoju malu obitelj uvijek stavlja na prvo mjesto.

-U mojoj maloj obitelji, koju čine moj suprug i dijete, putujemo zajedno, uvijek. To je pravilo. Radimo poslove tako da netko od nas uvijek može biti s bebom- ispričala je glumica koja s obitelji trenutno živi u Portugalu. Već je ranije govorila i o borbi vezanoj uz plodnost te kako se mučila tijekom pandemije.

-Neko vrijeme nisam mislila da bih mogla zatrudnjeti...Zastala sam i pomislila, ‘Hoću li razgovarati o ovome?‘ Mislim da je to univerzalno i da mnoge žene prolaze kroz slične stvari. I teško je- zaključuje Vikander.