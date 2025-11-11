Naši Portali
SRETNA VIJEST

Slavlje u obitelji domaćeg glazbenika: 'Moja supruga je ovo zaslužila nakon godina borbe s bolešću'

Zagreb: Boris ?ur?evi? u EMI u?ilištu predstavio singl za inozemno tržište
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
11.11.2025.
u 14:30

Lavica od glave do pete, odustajanje nikad nije bila opcija bez obzira na fizičke i mentalne bolove  koje je doživljavala godinama. Bogu hvala na daru koji smo dobili! Čuda se događaju, samo treba vjerovati! Max je mala beba, ali će uz našu ljubav postati veliki čovjek", napisao je emotivni Boris Đurđević

Glazbeni producent i osnivač grupe Colonija Boris Đurđević (52) i njegova supruga Valerija (42) nakon 11 godina braka dobili su prvo zajedničko dijete. Valerija, inače spisateljica i autorica stihova za brojne hitove Colonije i drugih izvođača, u zagrebačkoj je bolnici carskim rezom rodila sina Maxa.  "Osjećam se nevjerojatno blagoslovljeno. Presretna sam što sam došla do svog cilja. Nakon toliko godina borbe s endometriozom, u naručju mogu grliti vlastito dijete", rekla je Valerija za Gloriju. Vijest je na Facebooku podijelio i Boris.

"Nemam riječi koliko smo sretni i koliko je moja supruga Valerija Đurđević ovo zaslužila nakon toliko godina muke i borbe s bolešću. Lavica od glave do pete, odustajanje nikad nije bila opcija bez obzira na fizičke i mentalne bolove  koje je doživljavala godinama. Bogu hvala na daru koji smo dobili! Čuda se događaju, samo treba vjerovati! Max je mala beba, ali će uz našu ljubav postati veliki čovjek", napisao je emotivni Boris.  Đurđević iz prvog braka već ima sina Lukasa i kćer Noru, a dolazak malog Maxa za par predstavlja ispunjenje dugogodišnje želje. 

Valerija se godinama borila s bolovima koji su utjecali na njezinu kvalitetu života, a sada je napokon dobila svoj život nazad.
- Situacija je, koliko ja znam, vrlo dobra! S ovom bolesti se nikad ne zna, ali osjećam se bolje nego u zadnjih 15 godina – rekla je Valerija prije 3 godine za InMagazin o tome kako se osjeća pa objasnila da je njezina agonija bolovima počela kada je imala 24 godine, a dijagnozu endometrioze je dobila tek s 36. Radi se o bolesti za koju se ne zna kako ni zašto nastaje, a teško je objasniti i o čemu se točno radi.

FOTO Lana Jurčević je proslavila 41. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere
Zagreb: Boris ?ur?evi? u EMI u?ilištu predstavio singl za inozemno tržište
1/49

- Laički rečeno, kronična bolest cijelog tijela pri kojoj tkivo slično sluznici maternice raste izvan maternice i širi se na mjestima na kojima ne bi trebala biti i onda kada žene imaju menstruaciju osjećaju strahovite bolove zato što osim što krvari normalno mjesto na maternici, krvare i mogu boljeti i ostala ta žarišta – pokušala je Valerija objasniti o čemu se radi. Upravo zbog svega toga, njoj su liječnici godinama govorili da nema nikakvu bolest, a nakon godina muke prošle je godine završila njezina agonija. Valerija je napokon 2021. godine operirana u Francuskoj, najmodernijom robotskom tehnologijom.

- Zahvat sam podnijela jako teško zato što sam bila izmučena dugogodišnjim kroničnim dijaboličnim, ja uvijek kažem dijaboličnim bolovima jer to najbolje opisuje stanje u kojem sam se ja nalazila. Hitna mi je bila kod kuće valjda svaka dva tjedna ili sam ja stalno bila na hitnoj. Kad bi mi muž zvao hitnu, oni odmah vide čiji je broj: 'Aha, Đurđević, endometrioza, znamo!' I onda ja kao mogu čekati jer neću umrijeti, a zapravo umirem doslovno jer ne mogu mi tablete nikakve u kućnoj varijanti pomoći kad taj endonapad krene, to su specifični napadi jake boli – opisala je Đurđević kroz što je prolazila. Inače, o ovoj bolesti odlučila je progovoriti javno te osnovati Udruga Udrugu žena oboljelih od endometrioze "Ja sam 1 od 10" i pomoći drugima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

Kupnja