Sjećate se zavodnika Taga iz 'Prijatelja'? Sada ima 45 godina i izgleda ovako

Kroz seriju "Prijatelji" prošlo je puno glumaca u gostujućim ulogama, a jedan od njih je bio i Eddie Cahill, koji je glumio Rachelinog zgodnog pomoćnika Taga koji joj je postao i dečko. Kada je otišao na audiciju za ovu ulogu, Eddie, kako je priznao u jednom intervju, nije tada uopće gledao ovu sada već kultnu seriju. - Kada se serija počela prikazivati imao sam 15 godina i nije me zanimala tada, imao sam druge prioritete. Ali divno je što sam zahvaljujući toj ulozi postao dio nečega što je ispisalo povijest kasnije - rekao je ovaj 45-godišnji glumac. Ekipi serije se pridružio u sedmoj sezoni.

- To je bio početak mog profesionalnog puta kao glumca, tako da je bilo pritiska, općenito je bilo pritiska (smijeh). Sjećam se da su mi dali do znanja da sam, nakon što sam dobio taj posao, dospio na zapaženo mjesto i da moram iskoristiti tu priliku. Bio sam malo naivan i mlad u to vrijeme, mislim da nisam znao što to sve znači. Mislim da uopće nisam znao kolika je moć televizije - ispričao je u jednom intervju. Priznao je kako mu je od velike pomoći tijekom snimanja bio David Schwimmer koji u seriji glumi Rossa.

- David se zbilja potrudio oko mene. Nazvao me kada sam se pridružio glumačkoj ekipi i rekao da mi je na raspolaganju za sve što mi treba. Rekao je: 'Slušaj, znam da si nov i da ne poznaješ nikoga, mi idemo u izlazak i ako hoćeš možeš s nama'. Uzeo me pod svoje, ali i svi ostali glumci su bili ljubazni i susretljivi i brzo sam imao osjećaj da sam s njima na setu od početka snimanja - rekao je Eddie.

Prisjetio se i kako je izgledalo snimanje, pogotovo pred publikom. - Jedan od najupečatljivijih trenutaka kojih se sjećam, i koji me zastrašio, bio je prvi put kada sam bio na setu i čim je počelo snimanje publika je jednostavno poludjela. Obuzeo me neobičan osjećaj, bilo je to zanimljivo iskustvo. Nakon snimanja "Prijatelja", Eddie je nastavio uspješno svoju karijeru pojavljujući se u brojnim televizijskim uspješnicama. Glumio je Mikea Dolana u "Demontownu" i detektiva Dona Flacka u "CSI: NY", zatim se pridružio ekipi "NCIS: New Orleans", u kojoj glumi Eddieja Barretta. Eddie je u braku s umjetnicom Nikki s kojom ima sina Henryja (13).

