Na dan kada se prijavila u 'Supertalent' izgubila je pacijenta: Vezala sam se za njega, nije imao nikoga

Maria Ćuro izvela je u showu "Supertalent" talijansku skladbu "Caruso" i njezina je izvedba toliko ganula žiri da ni Maja Šuput ni Martina Tomčić nisu mogle sakriti suze, a jednako ih je dirnula i njezina životna priča. Naime, kao mala Maria se opekla vrelom kavom i većinu svog djetinjstva provela u bolnicama te je imala brojne operacije, a to iskustvo ohrabrilo ju je te je i sama upisala medicinu u želji da pomaže drugima. Glazba i medicina dvije su Marijine najveće ljubavi, a ovim nastupom, kaže, došla je pomoći životu da odluči što je bolje za nju. – Ne moraš birati jer liječit ćeš ljude ili medicinom ili svojim glasom, to je sigurno – poručila joj je Martina. Uz četiri prolazna glasa žirija, Maria je osvojila prolazak u daljnje natjecanje.

– Prijavila sam se na "Supertalent" kao prvo jer sam oduvijek gledala tu emisiju i zamišljala kako bi izgledalo da sam i ja tamo. Mislim da je to odlična prilika za sve nas koji imamo bilo kakav talent, da podijelimo s drugima ono što volimo. Izabrala sam "Caruso" jer ta pjesma skriva predivnu priču koju sam pokušala podijeliti s publikom na svoj način. Uz to, Lucio Dalla jedan je od mojih najdražih izvođača, tako da mi puno znači to što sam pjevala pjesmu tako velike legende – otkrila nam je 23-godišnja Maria. Osvrnula se i na komentare žirija i otkrila je li imala tremu prije nastupa.

– Da, imala sam tremu prije nastupa jer nikad prije nisam stala ispred kamera. Uz to sam bila baš iscrpljena jer sam učila svaki dan budući da sam dan nakon audicije imala važan ispit na faksu (smijeh), a još sam se probudila rano, pa šminka, pa kamere, pa probe… sve je to za mene novost. A što se tiče komentara žirija, nisam razmišljala o tome prije nastupa. Zanimalo me što će reći Martina i Maja jer one su pjevačice i baš mi je drago što su pozitivno reagirale. Ali, naravno, za mene je svaki komentar žirija jednako važan – kaže nam Maria, čija se obitelj tijekom rata 1993. godine odselila u Italiju pa je ondje odrasla. Nije odrastala u glazbenoj obitelji i kaže da je glazba pokucala na njezina vrata.

VEZANI ČLANCI

– Često sam se igrala sa starijom sestrom, pjevale smo karaoke, ali, eto, mene je to povuklo na drukčiji način. Najdraža izvođačica oduvijek mi je bila Beyonce, ali općenito volim i Ettu James, Arethu Franklin, Ninu Simone… a što se tiče naše glazbe, naravno, Olivera, Doris, Gibonnija, Tončija Huljića... To sam slušala kao mala, a i dalje slušam – otkrila nam je Maria tko su joj omiljeni glazbenici. Kao dijete opekla se vrućom kavom i djetinjstvo su joj obilježili odlasci u bolnicu i brojne operacije, a unatoč svemu zadržala je pozitivan stav pa smo je pitali što joj je pomoglo da ne izgubi optimizam.

– Imala sam puno operacija, ni ne znam koji im je broj. No nije to za mene nikad bio problem, ja sam se opekla s dvije godine tako da ne pamtim drukčiju verziju sebe. Mislim da je prvi korak prihvatiti samog sebe, svaki svoj fizički detalj i, ako je to nama u redu, drugi neće ni primijetiti ožiljke ili slično. Svako od nas ima puno vrlina i to je na prvome mjestu kad se netko bolje upozna – kaže Maria. Tijekom tih mnogobrojnih boravaka u bolnici rodila se želja da i sama jednog dana postane liječnica i zato je upisala Medicinski fakultet.

– Upis na medicinu moja je želja otkad sam bila mala, oduvijek mi je se to sviđalo i miris bolnice obožavam, znam da je čudno jer inače je obrnuto, ali volim taj ambijent, tu ima puno hrabrosti, snage, naravno, i straha, nekako je sve uveličano. Zasad imam želju biti kardiologinja – kaže Maria. U bolnici već odrađuje i praksu, a na dan kada se odlučila prijaviti na "Supertalent" preminuo je pacijent za kojeg se vezala i to ju je jako pogodilo.

GALERIJA Sicilijanci očarali Šuput i pao je prvi zlatni gumb

– Da, baš taj dan kad sam se prijavila na "Supertalent" preminuo je jedan pacijent, bio je jako bolestan. Vezala sam se za njega, pogotovo jer je ostao sam, nije imao nikoga. Evo, samo ću vam prenijeti jednu stvar što mi je rekao: "Nije tako loše biti star kada imaš jednog prijatelja uz sebe." Tako da znam da ima i teških trenutaka, ali ja ih držim za sebe i na kraju ostanu lijepe uspomene, pozitiva je uvijek najbitnija – kaže nam. S ožiljcima koje su joj stvorile opekline naučila je živjeti i prigrlila ih je kao dio sebe. – Što se tiče opeklina, one su dio mene, nisu nikad bile problem i ne bi ih maknula ni da mogu. To je na kraju taj detalj koji te čini različitim.

Za kraj pitali smo Mariju kakvom plasmanu se nada u "Supertalentu" i želi li se ozbiljnije baviti glazbom?

– Glazba je drugi dio mene, kao i medicina. Tako da sam pokušala ovim putem dati priliku i glazbi da postane nešto više i da izađe iz četiri zida moje sobe. A, uostalom, ta magija koja se skriva u glazbi postoji samo kad se podijeli s drugima, a ne kada je držimo samo za sebe. Tako da je moj odgovor da, voljela bih se baviti ozbiljnije glazbom, trudim se… Vidjet ćemo što će život odlučiti za mene, ja sama ne znam – kaže nam Maria.

VIDEO Naša proslavljena skijašica Janica Kostelić rodila je drugo dijete