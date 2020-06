Sjećate se ovog šarmera iz 'Seks i grada'? Ovako izgleda 18 godina kasnije

Sve obožavateljice serije "Seks i grad" dijelile su se u dva tima. Jedan tim je navijao da glavni ženski lik - Carrie bude u vezi s Facom, a drugi tim je bio na strani Aidana. Šarmantnog i zgodnog Aidana u ovoj hit seriji glumio je John Corbett kojeg se obožavatelji serije "Život na sjeveru" sjećaju i iz te serije i već tada je postao omiljeni glumac mnogim ženama, a ta serija donijela mu je i prve nominacije za Zlatni globus i Emmy.

Ali definitivno je zbog velike popularnosti serije "Seks i grad" uloga Aidana obilježila njegovu glumačku karijeru. Taj lik igrao je, danas 59-godišnji Corbett, prije 18 godina a što je stariji njegove obožavateljice mu sve više poručuju da je kao i vino, sve bolji i bolji. Sijeda kosa i koji kilogram viška nisu oduzeli Johnu njegov zavodljivi šarm na koji je pala i poznata glumica Bo Derek.Upoznali su se dok je John još snimao seriju "Seks i grad" i njihova ljubav rodila se na spoju na slijepo.

Foto: PA/Pixsell

- Bila je dodjela Oscara na koju sam trebala otići s prijateljicom, no od drugog prijatelja čula sam da i John ide i kako želi da mu budem pratnja. Pomislila sam da bi to moglo biti zabavno, pa sam pristala biti mu pratnja. Pokucao je na vrata moje hotelske sobe i bila je to ljubav na prvi pogled. Od tog trenutka luda sam za njim - on je šarmantan, zabavan i mlađi od mene - rekla je Bo za Johna. Već 18 godina su zajedno i žive na ranču u Kaliforniji i vode povučen i miran život daleko od crvenog tepiha Hollywooda.

