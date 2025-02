Sjećate se Nemeša iz 'Big Brothera'? Evo kako izgleda 14 godina kasnije i koje ime sada koristi

Nikola Nemešević Nemeš postao je javnosti poznat nakon što je 2011. godine sudjelovao u regionalnom izdanju showa Big Brother. U showu se i zaljubio u Marijanu Kovačević s kojom je kasnije bio i u braku sedam mjeseci, a govorio je kako se u reality prijavio kako bi promovirao svoju glazbu. Nastavio se baviti glazbom za koju je oduvijek isticao da mu je prva ljubav, a nakon svega se posvetio karijeri koju gradi u Srbiji. Osim što je promijenio imidž, promijenio je i umjetničko ime i sada se zove Boban Džunglica. Nakon nastupa u reality showu, posvetio se stvaranju uspješne karijere, koja ga je povezala s najvećim imenima regionalne scene. U privatnom životu, iako ispunjen, rijetko javno spominje svoju suprugu i kćer jer nisu javne osobe. U intervjuu za Net.hr, Nemeš otkriva kako je izgledao njegov put, što planira u budućnosti i koliko mu znači podrška obitelji.

Govoreći o svojoj produkcijskoj kući, ističe da je jedan od važnih projekata na kojem je radio serijal "Star Wars - Clone Wars", gdje je casting uključivao čak 115 glumaca. Osim toga, voli spomenuti lik Mao Mao iz crtića "Mao Mao: Heroes of Pure Heart", kojem je posudio glas, opisujući lik kao narogušenog šerifa koji želi postati legendarni ratnik. Boban Džunglica, ime koje je stvorio 2015. godine, simbolizira njegov pokušaj "novog početka" i odvaja njegov glazbeni rad od drugih poslovnih angažmana. Danas se osjeća ugodno s tim imenom, dok ga ljudi zovu na različite načine - Nemeš, Nikola, Boban ili Mikula. Obitelj mu pruža podršku, ali ističe da ga ponekad usporavaju u karijeri jer često mora balansirati između posla i obiteljskih obveza.

- Realno me usporavaju. Često sjedim i tako lijepo radim, a onda pogledam na sat i shvatim da je vrijeme da idem po dijete u vrtić ili da sam obećao svekrvi da dolazimo na ručak, kvragu. Mislim da su gej muškarci tu u velikoj prednosti što se tiče pravljenja karijere. - rekao je u intervju. Zamišlja da bi roboti mogli pomoći u instituciji braka, olakšavajući život ženama, jer već sada obavljaju kućanske poslove. Na pitanje što bi napravio da mu se opet ponovi sudjelovanje u nekom reality showu, kaže: Apsolutno, uopće mi nije bitno koji, samo da ne traje duže od 5 dana i da me plate 150.000 eura za to (neto).

Njegov dugometražni crtani film "Princeza koju je oteo zmaj koji otima princeze" prvi je filmski projekt koji kombinira srpske, hrvatske, bosanske i crnogorske jezične elemente. U filmu su sudjelovali mnogi poznati glumci, poput Anđelke Stević Žugić, Dragana Mace Marinkovića i drugih.

