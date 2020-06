Sjećate se Marka iz 'Života na vagi'? Otkrio je koliko kilograma ima dvije godine nakon showa

Marko Kregar, bivši natjecatelj showa "Život na vagi" prisjetio se kako je trnovit put prošao kako bi skinuo višak kilograma. On je prije dvije godine u show ušao sa 170 kilograma, a u finalu je vaga pokazala kako ima 111 kilograma. Što se sve promijenilo u dvije godine otkako je sudjelovao u showu i je li uspio skinuti još koji kilogram Marko je otkrio i napisao objavu u kojoj je ne skriva da je bilo teških dana u borbi s kilogramima.

- Ah, taj 6. mjesec 2018. bio je poseban za mene, ustvari to je mjesec u kojem sam počeo mijenjati život...I evo dvije godine kasnije tu sam. Tu sam nadomak cilja kojega ganjam te dvije godine od kako sam krenuo u rat sa svojom kilažom. Bilo je teških trenutaka i siguran sam da će ih biti još dok ne dođem do svog cilja ispod 100 kilograma. Ali Bože moj ništa nije lako pa ni to...Sve je to stil života i borba koju moramo proći kroz život. Nimalo nije bilo lako, bilo je puno odricanja, puno znoja i odustajana ponekad. Ali nisam se dao, borio sam se. Borio sam se sam sa sobom a to je najveća borba koju čovjek ima. Bila je korona i neka vrsta karantene ali nisam odustao. Tada sam dao sve od sebe jer sam znao ako popustim da bi moglo otići daleko u nebesa sa kilažom. Nisam se dao, dapače skinuo sam kile kad je bilo najteže i tako pokazao sebi da sam borac i da ja to mogu i da ja to hoću. Prošle su dvije godine a ja nisam vratio ni kilograma od finala. U finalu sam imao 111,3 kilograma, a sada imam 109,7 kilograma. E to je ono što me drži i ne da da idem prema nazad. Samo naprijed i guram k cilju. Zato zapamtite uvijek kad poželite odustati sjetite se što ste sve prošli da biste napravili svoj rezultat, koliko ste se odricali svega i koliko ste znoja prolili...Zato budite hrabri i ne dajte kilama da vas muče kao što su nekada mene. Vjerujte ja znam najbolje kako je to. Samo hrabro, idemo dalje.- poručio je Marko.

Ovaj kandidat treće sezone RTL-ovog showa svojim primjerom želi potaknuti druge da ne odustaju odborbe s kilogramima. U showu je promijenio svoje navike i vježbanje je postalo sastavni dio njegovog života. Prije je rado posezao za nezdravom hranom, a sada će uvijek prvo odabrati zdraviju varijantu. Često ponavlja kako se ne želi vratiti na staro kada je imao 170 kilograma i priznaje da je svaki dan borba, ali od svog cilja ne odustaje.

