Sjećate se Jagodinke iz 'Varljivog leta '68'? Živi u Beogradu, ima 64 godine i ovako izgleda sada

Scena iz filma "Varljivo leto '68" između Slavka Štimca, koji je glumio Petra, i Dragane Varagić koja je glumila fatalnu Jagodinku Simonović, postala je kultna scena i ovoj sada 64-godišnjoj glumici lik Jagodinke donio joj je slavu iako je do početka 90-ih glumila u brojnim serijama, filmovima i predstavama. Tada napušta Beograd i seli se u Kanadu gdje je nastavila glumačku karijeru te je magistrirala na University of Toronto i bila je profesor na dva sveučilišta u Kanadi.

- U Kanadi sam radila kao glumica, ali sam poslije magisterija počela i režirati, producirati i predavati na fakultetu. Neke kazališne kritike koje sam dobila u Torontu, puno su bolje od kritika koje sam dobila u Beogradu. Ponosna sam na puno stvari koje sam ondje napravila. Samo četiri tjedna nakon dolaska u Kanadu dobila sam prvu ulogu - rekla je prije nekoliko godina u jednom intervjuu. Nakon dvadeset godina u Kanadi vratila se u Beograd, a sada je gostujući u jutranjem programu srpske Prve TV govorila i o svjedočanstvima svojih mlađih kolegica o seksualnom zlostavljanju koje su doživjele od profesora ili kolega.

- Nije me bilo ovdje 20 godina i nekako sam bila šokirana kad sam čula za to. Kad razgovaramo o mojim mlađim kolegicama Mileni i Ivi, govorim s mnogo poštovanja i divljenja prema tome što su napravile i njihovoj potrebi da time zaštite mnoge druge djevojke. To je herojski i meni je to vrlo potresno. Imaju moju podršku. U Kanadi su stvari uređene drugačije - kazala je Varagić koja zadnjih devet godina radi i kao profesorica na Akademiji umjetnosti u Beogradu. U sretnom je braku s karikaturistom Dušanom Petričevićem s kojim ima kćer.

Foto: Youtube screenshot