Sjećate li se nje? Bivša kandidatkinja nakon showa zbližila se s jednim farmerom: 'Spontano je i ugodno'

Kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Samanta Knežević (25) uživa u životu, barem se tako čini prema objavama na društvenim mrežama. Nakon prekida i sudjelovanja u još jednoj sezoni showa, simpatična Knežević dobila je brojne poslovne prilike,a či se da bi joj se sreća mogla osmjehnuti i na ljubavnom planu.

Naime, kako je kazala za RTL.hr u zadnje vrijeme se često druži s Damirom Toplekom, farmerom koji nije uspio pronaći ljubav u showu.

"S Damirom sam se povezala već na samom snimanju emisije 'Ljubav je na selu' u zadnjoj sezoni, gdje je on bio farmer, a ja sam bila kod drugog farmera. Već tamo mi se svidio i čak sam zamolila produkciju da me prebace k njemu na farmu, on se složio, ali nažalost pravila su bila takva da se nije moglo i ostalo je na tome. Nakon showa smo se čuli, puno pričali, chat-ali, družili, izlazili, partijali, uglavnom, sve je bilo ležerno, spontano, dobra vibra, i tako je ostalo sve do danas. Prije nekoliko tjedana bili smo na festivalu u Vodicama, 3-4 dana smo partijali s ekipom, slikali se s fanovima, širili dobru vibru i jednostavno se zabavljali. Nakon CMC-a sam otišla u Zadar raditi na lokalnu televiziju DIADORA, jedan muzički show, baka mi tu u Zadru živi, tako da je Damir jedan vikend došao do mene u Zadar. Danju smo se kupali, popili koju pivicu, a navečer izlazak, zabava do jutra i jednostavno uživanje u ljetu, takva su vremena da treba iskoristiti maksimum od svakog dana, jer tko zna što nam slijedi u jesen. A što se tiče Damira, vrijeme će pokazati svoje, vidjet ćemo, za sad je sve nekako spontano, ugodno i mega", ispričala je Samanta.

Foto: RTL

Podsjetimo, ambiciozna Samanta dobila je priliku zasjati u šestoj sezoni serije 'Krv nije voda' te utjeloviti Ninu. Knežević je u seriji utjelovila zagrebačku studenticu ekonomije koja najviše voli provoditi vrijeme s prijateljicom i komentirati stvari koje se događaju oko njih. Ona ne zna što bi sa sobom, kako kaže, s jedne strane ne želi biti jedna od onih nasmiješenih cura sa silikonskim usnicama, ali ne želi biti ni ekonomistica.

Inače, Samanta je u prošloj sezoni otišla na farmu kod farmera Nevena Landeka, a s Nevenom se i ljubila. U ovoj sezoni ljubav je pokušala pronaći na farmi Tomislava Skejića s kojim je ipak razvila samo prijateljski odnos. Samanta i Tomislav na prvoj zabavi su se i poljubili, a nakon toga je farmer više pozornosti dao drugim djevojkama.

Knežević je gledatelje pak zabavljala svojim komentarima na događanja na farmi, a zbog toga su je i zavoljeli. Posebno je oduševila svojim komentarima na svađu između Tomislava i Marine. ''Tomica je hiperventilirao'' i ''Napokon se nešto dešava, nije smorić'' samo je dio Samantinih komentara koji su nasmijali gledatelje te su joj tada poručili kako ''treba dobiti svoju emisiju da valja fore''.

