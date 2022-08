Prije dvije godine pobijedio je u 'Životu na vagi' i skinuo 84 kg. Danas više ne izgleda ovako, a otkrio je i neke novosti

Ni dvije godine nakon finalnog vaganja kandidata showa Život na vagi, pobjednik Matej Petrović (28) nije zaboravio koliko mu je taj show puno značio. Naime, u njega je ušao sa 152 kilograma, a izašao s 84,1 kilogram.

Sada je za RTL.hr progovorio o svom životu nakon showa.

- Od mog sudjelovanja u showu prošle su dvije godine, a iako ste vjerojatno očekivali drugi odgovor život mi se nije puno promijenio - i dalje sam ostao Bubi kakav sam i bio. Društven, uporan i prije svega dosljedan - rekao je i nastavio: - Postao sam suprug i otac prekrasnog sina te sam se vratio u uobičajenu životnu rutinu osim što sam, za razliku od prije, dodao i koji trening više.

Podsjetimo, osim fizičkog izgleda, show mu je promijenio i ljubavni život. Naime, od samoga početka šuškalo se kako se Matej, zvan Bubi, zaljubio u asistenticu producenta showa Anju Glavaš, ali on to nije htio komentirati niti potvrditi sve do prošlog Božića kada je objavio prvu zajedničku fotografiju s Anjom na Instagramu.

Sretni par vjenčao se prošle godine u kolovozu, a postali su i roditelji.

Glavna motivacija za ulazak u show bila mu je strah za budućnost, a prvenstveno ga je brinulo vlastito zdravlje. Matej je 10 godina bio rukometni golman, ali se zbog pretjerane tjelesne težine prestao baviti omiljenim sportom.

Iz rodnog Đurđevca se zbog posla preselio u Njemačku gdje je i nagomilao kilograme, prvenstveno zbog depresije i nostalgije koju je osjećao zbog preseljenja u inozemstvo.

- Trenutna kvaliteta života mi je posao-krevet-hrana. Htio bi se aktivirati i vratiti kakav sam bio kad sam se bavio sportom i uživao u svojem život - rekao je prije ulaska u show, a naglasio je i kako bi jednoga dana želio biti sretan i zadovoljan otac i suprug koji živi u Hrvatskoj.

