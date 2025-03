Sjećate li se Melkiora iz 'Masterchefa'? Zbog zdravstvenih problema izgubio je 20 kg, a evo koliko danas ima kg

Melkior Bašić bio je mnogima jedan od omiljenih članova žirija 'Masterchefa' i brojni su fanovi showa bili iznenađeni kada je odlučio otići. Poznati Chef i dalje se bavi kuhanjem, a nedavno je gostovao u emisiji 'Zdravlje na kvadrat' u kojem je progovorio o svojem zdravlju, ali i prehrani. - Nemam zdravstvenih problema, to je druga stvar. Koliko imam kg, e to je drugi par rukava. 96 kilograma imam - rekao je Melkior koji je zbog bolesti ranije izgubio 20 kilograma, naime, ima Hashimoto, kroničnu autoimunu bolest koja zahvaća štitnjaču i naposljetku dovodi do njezine disfunkcije. - Zdravlje – samo štitnjača i to je to. Hashimoto! - naglasio je.

Otkrio je što je po njemu zdravi doručak. - Po meni? Ja jedem ono što mi se jede. Slušam svoj organizam. Svaka osoba treba slušati svoj organizam što mu odgovara da jede. Ako mi se danas jedu jaja, jest ću ih. Ako mi se jede puding, jest ću ga - rekao je pa preporučio svima da ne jedu stalno isto, te da smatra da čovjek treba šarati obrok.

Ranije je za Večernji list detaljnije govorio o svojem zdravlju. - Da, imao sam zdravstvenih problema. Izgubio sam 20 kilograma. Kilogrami su išli samo dolje. Otkrio sam bolest kad sam mršavio. Znao sam da ima ljudi koji imaju problem sa štitnjačom i žive s tim. Ali ja sam morao stati i resetirati cijelo svoje tijelo i svoj um i to je bilo najbitnije. Mislim da je poanta najviše u glavi. Trebate posložiti stvari u glavi, znati koje vam smetaju. Ne mora to biti u hrani, može to biti u društvu, u prostorima. Štitnjača je za svakoga drugačija, svatko ima drugačije simptome. Bitno je da to otkrijete i naučite s tim živjeti. Danas više nisam mršav, nego sam normalan ili sam jači. Svaka osoba koja ima problem sa štitnjačom, mora naučiti živjeti s njom i prihvatiti je i tu i tamo malo eventualno znati kad proradi da je smirite, duboko udahnete i kažete - idemo naprijed dalje i to je to.

Tada nam je rekao i kako je promijenio prehranu. - Dosta miješam. Prije sam jeo dosta mesa, a danas volim šareno. Meso je tu da unesem proteine. Počeo sam jesti šaroliko, mogu jesti i obroke bez mesa jer se onda osjećam lakši. Melkior nam je ispričao kako mu je bilo raditi u restoranima nagrađenim Michelinovim zvjezdicama.

- Bilo mi je super raditi u njima. Nisam birao restorane s puno Michelinovih zvjezdica, više sam preferirao s jednom. Zato što u tim manjim restoranima svi funkcioniraju kao tim. Kad dođete kod njih na stažiranje, daju vam zadatak i doslovce radite na pripremi tog jela, završavate jela, oni su pokraj vas i zadovoljni su što imaju ispomoć. No, i naporno je tamo raditi. Radili smo dvokratno. Imaju jedan tim. Imaju naviku zatvoriti restoran poslije ručka, do večere. Bilo je naporno jer, ako radim od 9 sati u kuhinji, trebam ustati u sedam, u osam krenuti na posao, raditi do 15 sati. U 18 treba biti ponovno na poslu. Od 15 do 16 vozite se doma, imate od 16 do 17 vremena za spavanje, osvježavanje, odmor. Već u 17 sati krećete natrag na posao, da dođete u 18. I onda radite od 18 do 23 ili ponoći, ovisno o danu. Ovisno koji tramvaj ulovite, dođete doma oko ponoći, iza ponoći. Cijeli ste dan u pokretu. Naporno je, ali se isplatilo jer imam jako puno znanja iz toga.

