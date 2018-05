Sin me traži da na TV-u 'pustim mamu'

- Svatko za sebe definira značenje slobode. Ponekad nismo ni svjesni da smo mi ti koji se ograničavamo i uskraćujemo si slobodu. Sloboda je tu, kraj nas te je možemo uzeti i živjeti ako želimo. Jednako tako, nikada nećemo biti slobodni ako si sami nametnemo okove - govori kantautorica Nina Romić koja nakon nekoliko godina stanke objavljuje novi album "Sloboda" koji je ime dobio prema istoimenoj pjesmi.

Svoje obožavatelje razveselit će s novih deset autorskih pjesama za koje kaže da su malo drugačije od onih na prva tri albuma, a na ovom je prvi put surađivala s producentom Marijanom Jelenićem.

- Imamo nove zvukove, nekoliko iznenađenja, malo eksperimentiranja, drukčiju tematiku i puno uzbuđenja za nas kao bend, a nadam se i za publiku. Logično je s vremenom rasti, razvijati se, širiti znanja, poglede i utjecaje, s novim glazbenicima učiti nove stvari i sve to implementirati u svoj glazbeni izričaj. Naravno, to je život, drukčija sam osoba od one kakva sam bila kad sam snimala prvi album 'Daljine'. Albumi su možda i najbolji dokumenti kako se s vremenom mijenjam, bolji od fotografija na osobnoj iskaznici - govori Nina kojoj u novim pjesmama u središtu više nisu ljubavne boli.

- Na novom albumu bavila sam se svojim unutarnjim svijetom. Možda najiskrenije, bavila sam se nekim svojim borbama, borbama dobra i zla, tuge i radosti, svjetla i tame, sužanjstva i slobode. Ova dulja pauza vratila me sebi samoj i dovela do ishodišne točke. I sada se opet mogu sigurno otisnuti u bilo kojem smjeru - otkriva kantautorica koja novi album objavljuje nakon dvogodišnje stanke.

- Pauza čini dobro, s distance ponekad možete bolje vidjeti i shvatiti život. Meni je pomogla da se toliko ozbiljno ne držim nekih načela otprije, počela sam svemu ležernije pristupati. Prestala sam se bojati mnogo situacija koje bi me prije sputavale, hrabrija sam. Manje se uzrujavam zbog onoga što se ne može promijeniti. U glazbi sam mnogo otvorenija i izravnija pa sam počela doživljavati neka neočekivano ljepša iskustva. Tijekom pauze glazba mi je nedosatajala na jedan način jer je to dotad bio sastavni dio mog života, no imala sam druge životne prioritete važnije od svega. Provodila sam vrijeme sa svojim sinom i mogu reći da mi nije ništa nedostajalo. Bilo je to vrlo intenzivno razdoblje, no čim sam uspjela udahnuti prvi udah i skupiti snage, vratila sam se svojoj gitari. Ništa se nije promijenilo, osim vremena kojeg sada imam znatno manje - otkriva nam 34-godišnjakinja koja se veseli koncertnoj promociji "Slobode" 24. svibnja u zagrebačkoj Tvornici kulture.

- Naravno da će biti fokus na novim pjesmama, izvest ćemo cijeli album jer je promocija tog izdanja, no odsvirat ćemo i nekoliko nama dragih pjesama s prethodnih albuma u novim aranžmanima. Svirat će novi i stari suradnici, a imamo i glazbene goste. Jedva čekam da zasviramo pred zagrebačkom publikom - veselo govori majka sinčića koji je među prvima čuo novi album.

- Naslušao se mojih pjesama u posljednjih nekoliko mjeseci rada na novom albumu. Najdraža su mu 'Svjetla' koja povremeno i pjevuši u igri. Ponekad traži da mu pustim na TV-u 'mamu'! Ima već zavidnu kolekciju mini instrumenata i voli zasvirati. Zajedno pjevamo i sviramo razne pjesmice te imamo nekoliko životinjskih hitova iz vrtićkog repertoara - priča glazbenica koja je ujedno i odgojiteljica u vrtiću gdje uživa s klincima.

- Moj je posao izrazito kreativan i rad s djecom me ispunjava. Svaki nam je dan drukčiji, dječje ideje vode u raznim smjerovima pa nikad ne znam gdje ćemo završiti. Utječemo jedni na druge svakodnevno. Osjećam da me oni potiču da budem još bolja - kaže te otkriva kako usklađuje posao, glazbu i odgoj sina.

- Na razne načine, iskušavam svakakve kombinacije. Nekad je iznimno teško zadovoljiti sve, no naposljetku, uz brigu o sinu koji mi je najvažniji, uspijevam realizirati većinu svojih ideja. Naravno, važna je podrška obitelji da nastavim sa svim aktivnostima kao i prije nego što sam postala majka. Ne osjećam da se mnogo toga promijenilo. Jedino je život sada mnogo ubrzaniji, no zato neopisivo ljepši i zanimljiviji - zaključuje Nina.