Simply the Best Rock Symphony: Ne propustite glazbeni spektakl posvećen Tini Turner

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog bit će domaćin jedinstvenog glazbenog događanja – Simply the Best – Rock Symphony, koncertne posvete Tini Turner, jednoj od najutjecajnijih i najpopularnijih izvođačica svih vremena.

U spektakularnom glazbenom programu, publika će moći uživati u bezvremenskim hitovima poput Proud Mary, Private Dancer, What’s Love Got to Do with It, We Don’t Need Another Hero i legendarne The Best, u posebnim simfonijskim aranžmanima koji donose novu dimenziju ovim kultnim pjesmama.

Foto: Simply the Best Symphonic

Na pozornici će nastupiti talentirana vokalistica Juliana Vincan, čiji glas i energija vjerno dočaravaju Turnerin prepoznatljivi stil, uz podršku simfonijskog orkestra i pratećih vokala. Autentični kostimi, pažljivo osmišljena produkcija i bogat glazbeni aranžman pružit će publici poseban doživljaj – spoj rocka i klasike koji slavi više od pet desetljeća glazbene ostavštine.

Simply the Best – Rock Symphony nije samo koncert, već glazbeni hommage karijeri u kojoj je Tina Turner prodala više od 180 milijuna albuma i osvojila osam Grammyja. Ovaj nastup idealna je prilika za sve generacije da se prisjete snage, emocije i neponovljivog zvuka koji je obilježio glazbenu povijest.

Ne propustite osigurati svoje mjesto putem sustava Lisinski.hr i na blagajni dvorane.