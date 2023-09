Simply the best: Mjuzikl o životu Tine Turner stiže u Split

Spektakularan mjuzikl "Simply the Best," inspiriran životom legendarne rock ikone Tine Turner, održati će su dvorani Gripe u Splitu, 21. studenoga 2023. godine, samo dan nakon zagrebačke premijere.

U produkciji koja će oduševiti domaće ljubitelje glazbe i obožavatelje ove dive impresivnog glasa i pojave, mjuzikl „Simply the Best“ prenijet će nevjerojatnu priču Tine Turner na pozornicu. Live mjuzikl prati izniman život Tine od njenih skromnih početaka do svjetske slave. U izvedbi ovog spektakla, glavnu ulogu Tine Turner tumači talentirana Coco Fletcher koja svojim specifičnim moćnim glasom, glamuroznim izgledom i iznimnom interpretacijom prenosi Tininu energiju i strast na scenu. Ova talentirana pjevačica i glumica impresivne karijere i ostvarenih uloga na pozornici, svojim glasom i izvanrednom interpretacijom opravdava sve pozitivne kritike i hvalospjeve za ulogu Tine Turner u mjuziklu „Simply the best“.

VEZANI ČLANCI:

„Tinini nastupi bili su kao nijedan drugi. Uvijek sam bila hipnotizirana njenom nevjerojatnom energijom i načinom na koji je dominirala pozornicom. Ovo je jedinstvena prilika za ljubitelje glazbe da dožive magiju Tine Turner i njenih nevjerojatnih hitova uživo na sceni“ – izjavila je Coco Fletcher. Publika će biti vođena kroz uspon Tine Turner do glazbene slave, uz hitove kao što su „Proud Mary“, „Nutbush City Limits“, „Private Dancer“ i „We Don't Need Another Hero“.

Show u trajanju od 150 minuta donosi vrhunce karijere nezaboravne Tine Turner te odaje počast njenim rasprodanim koncertima, uključujući i antologijski nastup 1988. u Rio de Janeiru na stadionu Maracanã pred 180.000 ljudi, što joj je tada osiguralo mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Mjuzikl „Simpy the Best“ pružit će priliku obožavateljima da se prisjete najvećih trenutaka Tine Turner i da uživaju u njenom nevjerojatnom glazbenom nasljeđu. Osigurajte svoje mjesto što prije i ne propustite jedinstveni show koji pruža nezaboravan glazbeni doživljaj za sve generacije.

VIDEO Tajči se dirljivom objavom prisjetila supruga koji je prije šest godina izgubio borbu s rakom