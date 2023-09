Publika je podijeljena oko ovog, po mnogima šokantnog nastupa: Prestrašno, ovo gledaju i djeca!

Šokantan nastup u prvoj emisiji nove sezone "Supertalenta" imao je svestrani Amerikanac Dan Meyer koji je na pozornicu donio nekoliko vrsta mačeva i upravo onako kako je i najavio – učinio je nemoguće pred očima gledatelja i žirija. Svoje mačeve nije upotrijebio za mačevanje nego je pokazao impresivnu vještinu gutanja ne samo običnih, nego i nekoliko zakrivljenih mačeva.

Prije njegovog nastupa prikazano je i upozorenje da bi scene mogle biti uznemirujuće te da se nikako ne pokušava izvesti ono što ćete vidjeti. Kada je počeo izvoditi svoju točku te krenuo gutati mačeve publika je okretala glavu, a učinila je to i članica žirija Martina Tomčić, a Maja je u nevjerici gledala što Dan radi. Nakon što je progutao mač, Dan je zamolio članove žirija da odaberu svoje oružje. Najavio je da će izvesti nešto posebno te pokazao jedan vijugavi mač, zaobljeni mač i pilu. Dao im je da biraju, no onda ih je iznenadio rekavši da će sve progutati.

Je li ovakav nastup primjeren za "Supertalent" koji gledaju i djeca? Da 17 glas/ova

Ne 39 glas/ova

Za posljednji mač pozvao je Fabijana kao asistenta, a njegova zadaća bila je da bičem izvuče mač iz Danovih usta. Po završetku nastupa Dan je otkrio da su mu unazad godinu dana dijagnosticirana dva tumora, što ga je dodatno potaknulo da živi svaki dan kao da mu je posljednji. „Borim se s rakom i nadam se da ga mogu pobijediti. U suprotnom, nastavit ću živjeti život punim plućima i iskoristit ću svaku priliku“, zaključio je. „Trenutno samo želim doći kući i ispričati mužu što sam upravo vidjela“, poručila mu je Maja, a potpuno šokirani članovi žirija oduševili su se njegovim talentom i porukom te je osvojio četiri prolazna glasa.

Ovaj nastup podijelio je publiku Supertalenta i dok neki smatraju kako ovakav nastup nije primjeren za prikazivanje u prime time terminu kada je pred ekranima i puno djece, drugi baš ovakav nastup smatraju idealnim za ovakav tip showa, a svoja razmišljanja na tu temu gledatelji su podijelili u komentarima na službenoj Facebook stranici showa te izdvajamo neke:

- Svaka čast ovom čovjeku na hrabrosti više me dirnula njegova životna priča nego talent al ja ovo nisam mogla gledati. Znači ovo nije zlatni gumb a zabavljači jesu? Dobro.....Zbog ovakvih ne mogu gledati Supertalent. To bi trebala biti zabavna opuštajuća emisija, a uz ovakve kandidate to nije. Još dobije 4 DA, užas. Prestrašno, ovo gledaju i djeca. Ovo se ne bi smjelo dopustiti jer je odvratno i može biti opasno po mlade da probaju to. Užas. Žao mi je kandidata, to je šokantno, i ni malo za sudjelovanje u supertalentu, čini mi se, žiri je prolupao propustivši ovog kandidata. Ovo nije talent, već ludost, nije gledljivo, niti zabavno, to je samo moje mišljenje. Neka guta što god i neka je to talent, ali djeci tu emisiju više ne bi trebalo dozvoliti gledati bez budnog nadzora roditelja. Znači ovo je Supertalent i svaka mu čast...Kažete ovo se ne bi smjelo dopustiti i može da bude opasno po mlade? Aham, a nasilnički filmovi što gledaju djeca gdje je krvi sve po suda, pa igrice koje kakve, pa recimo Tik Tok što vam djeca gledaju sve tamo itd da ostalo ne nabrajam to je oke? Ajd nes***** ukratko.

