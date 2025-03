Simona Mijoković otkrila zanimljiv detalj iz svog života: 'Imala sam 27 godina i mislila da tako mora biti'

Simona Mijoković, bivša hrvatska reality zvijeda i manekenka, već godinama svjedoči svoju vjeru i otvoreno priča o svim grijesima s kojima se borila. Sada se ponovno prisjetila perioda kada je od bivšeg supruga Ante prvi put dobila krunicu. “Prije 13 godina prvi put susrela sam se s molitvom Krunice . Do tada nisam ništa znala o njoj osim što sam jednom vidjela kako ju moli u jednoj ulozi jedna glumica u seriji ‘Larinom izboru.’ Prvi put dobila sam ju od Ante na snimanju Gotovčevih u Sinju ali gledala sam ju samo kao pobožni nakit”, prisjetila se Simona, koja se sa bivšim suprugom uputila u Tabor.

“Dolaskom na Tabor, predajući Gospodinu sve grijehe i slabosti , dopuštajući Mu da čini sve novo u meni, srce je silno željelo znati, upoznati, naučiti sve pobožnosti koje će me još više približiti Evanđelju i našem Spasitelju Isusu Kristu”, navela je dalje i dodala: “Naravno da je trebalo vrijeme da naučim sva Otajstva na pamet , a još više da ih se trudim živjeti i prikazivati u osobnom životu.”

“2015. u život mi je došao pater Nikola T. i Gospa me kroz njega pozvala da se posvetim Isusu po Mariji po spisima – Raspravi, i čitajući pripravu na Osobna posvetu Isusu Kristu po Marijinim rukama sv. Ljudevita Marije Grigniona Montfortskoga.

GALERIJA: Severina uživala na koncertu Bijelog dugmeta, a društvo joj pravile prijateljice

Svetac u Raspravi govori o Krunici kao o jednoj pobožnoj praksi koja ima veliku važnost u duhovnom životu. I tako sam počela Krunicu upoznavati kao veliki dar i milost naše Majke , pomno razmatrajući i prikazujući svako Otajstvo koje srce moli”, istaknula je Simona i dodala: “Lijepo je krunicu nositi oko vrata ali još milosnije kada joj se vjerno i ustrajno utječemo.”

Ovu krunicu na slici poklonila mi kuma Mila i osobno mi je trenutno najdraža ( iako ih zaista imam u autu , svakoj torbi , na svakom djelu stana .) a osobno mi je milo kada bilo koje od moje djece nađe Krunicu i viču :'to je mamino , to mama moli .' Prva moja molitva prije Tabora bila je upravo pred Gospinom slikom koju sam dobila na dar. Vapeći joj svojim riječima , da mi dovede nekog tko će me spasiti. Imala sam 27 godina i mislila sam to mora biti muškarac. I bio je. Majka Milosti puna dovela me do svoga Sina mog Učitelja, Spasitelja i Živoga Boga", napisala je. Podsjetimo, Simona trenutačno živi u Linzu. Sa suprugom Stanislavom dobila je četvero djece, dok iz prijašnjeg braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu.