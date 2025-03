VIDEO Nives Celzijus u svom stilu odbrusila hejterima: 'Ćudoredne mame su šokirane, a ovo su slušale u mladosti!'

Nives Celzijus nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom ''Je, bo'me, je'' koja je ubrzo zasjela na prvo mjesto hrvatskog YouTube trendinga. Zbog stihova u pjesmi Nives je naišla na kritike, a na društvenim mrežama u svom stilu odgovorila je hejterima. Naime, objavila je šaljivi video u kojem je istaknula kako su oni koji je kritiziraju ranijih godina slušali pjesme sa sličnim izrazima. "Ćuroredne mame današnjice osupnute šokantnom frazom ''je, bo'me, je''...", napisala je u opisu.

Zatim je i pustila nekoliko pjesama sa sličnim izrazima. Među njima se se našle pjesme ''Dimnjačar'' Stjepana Jimmyja Stanića, ''Fa, fa, fa'' grupe Azra, ''Nadalina'' Borisa Dvornika i Olivera Dragojevića, ''Brodolom'' Danijele Martinović. ''Imamo i omiljeni hit miks za naše ćudorednice'', dodala je Nives. Nije dugo trebalo da joj obožavatelji zatrpaju objavu brojnim komentarima. ''Legendice'', ''Ovo je urnebes'', ''Ono kad se svaki put iznova zaljubim u tvoju kreativnost i genijalnost! Obožavam tvoj um'', ''Ma kako si se samo dosjetila'', ''Kraljice'', ''Super si ovo izvela Nives, pa neka si misle ćudnorednici'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Nives Celzijus i Primovci čvrsto su zasjeli su na prvo mjesto YouTube trendinga i, u manje od 48 sati od objave novog video spota, "skinuli" s trona legendarnog Thompsona. Nives je prvo mjesto na YouTube trendingu proslavila s pratiteljima na društvenim mrežama, objavom šaljivog videa u kojem, u pidžami i bez trunke šminke na licu, radosno pjeva svoj novi hit. U popratnom tekstu objave napisala je: Je, bo'me, je! Kad se ujutro probudim i shvatim da smo "skinuli" ikonu Thompsona (barem na kratko) s prvog mjesta YouTube trendinga! Ekipa, Prima Band, Jacques Houdek, čestitam!

Pjesmu "Je, bo'me, je!" za Nives napisao nitko drugi nego "Gospodin Glas" Jacques Houdek. Desetak godina nakon legendarnog hita "Karanfili" stigla nam je nova zezalica od pjesme koju je publika, sudeći po nevjerojatnoj količini komentara i pregleda video spota, oduševljeno dočekala.

- Kad me je Jacques Houdek kontaktirao i rekao da ima hit za mene skoro sam opala sa stolca i trljajući oči provjeravala nekoliko puta nije li možda 1. april. Ali kad ti Houdek kaže da je samoinicijativno napisao pjesmu, imajući u glavi jedino tebe kao izvođača koji to može iznijeti onako kako je on to zamislio, onda pojuriš u studio da ju poslušaš. Pjesma je pomalo sjetna, nostalgična, seriozna, a opet tako prpošna, šaljiva i vesela. I je, bo'me je, shvatiš da imaš hit u najavi. Kao kad sam prvi put čula "Karanfile". Razmišljali smo tko bi bio idealan u ulozi tamburaša i, kako to često bude u životu i svemir odradi svoje, upoznali smo Prima Band na jednoj svirci i oduševili se., pojasnila je Nives kako je došlo do ove neočekivane suradnje.

- Jesam, bo'me, jesam! Napisao sam pjesmu baš za Nives!, odgovara Jacques Houdek, autor glazbe i teksta, na brojna pitanja iznenađenih fanova o suradnji s Nives Celzijus. "Je, bo’me, je!” je jedna prava zezalica od pjesme, koja kroz šalu, ali dramaturški potpuno opravdano govori o jednom ljubavnom trokutu, te u cijeloj priči upravo ženu stavlja na pijedestal tih muško - ženskih odnosa. Mislim da bi baš ova pjesma mogla postati prava “ženska himna” na feštama! Danas su žene doista veće “face” i “igračice” od nas muškaraca i svaki pravi frajer se to ne srami priznati! Pjesma je nastala potpuno spontano, iz zafrkancije, a inspiraciju i ideju mi je dala moja punica, koja je inače veliki zafrkant. Kad god bih ju upitao, npr., “jel bil dimnjačar? jel bil poštar?", ona bi spremno odgovarala: “je, bo’me, je!”, a meni je to bio dovoljan okidač da napišem pjesmu. I odmah, odmah sam rekao - to jedino Nives može pjevati, jedino ona može na pravi način utjeloviti tu fatalnu alfa ženu, da cijela priča bude autentična, a opet, da sve to ima i zdravu dozu humora. Prima Band je bio logičan izbor za ovu suradnju.