Simona Mijoković o povratku na Instagram: 'Imala sam brojne kušnje i s tim stresom sam se 'razboljela'

Simona Mijoković, bivša hrvatska reality zvijeda i manekenka, ponovno je aktivna na Instagramu nakon što je nekoliko puta pokušala trajno izbrisati svoj profil. U emotivnoj objavi, Simona je podijelila svoje iskustvo s obožavateljima, otkrivajući razloge svojih odlazaka i povrataka. "Hvaljen Isus i Marija. Dragi prijatelji, evo mene opet, iako se već jedno vrijeme družimo preko 'storija'. Tri puta sam brisala slike s Instagrama i tako tri puta odlazila.. zadnji put čak odobrila nalog za trajno brisanje Instagrama. Ali ... kako sam imala 'brojne kušnje kroz "neke osobe" u obitelji i s tim stresom se i 'razboljela' tako sam i zanemarila e- mail koji mi je poslan da potvrdim trajno brisanje. Tako je moj profil 'tu' i Božjom voljom eto mene opet s vama. Ono što mi je na srcu vezano za moj osobni profil jest da budimo jedni drugima na poticaj- a ne spoticaj! Da - ako i komentiramo, svjedočimo - neka to uvijek bude čuvajući dostojanstvo i dušu bližnjega. Puno toga je Gospodin priredio u ovoj 2025' i radujem se dijeliti to s vama. Obilje Božjeg blagoslova" napisala je Simona uz fotografiju na kojoj se smije.

U današnjem svijetu, gdje su usporedbe i natjecanje postali svakodnevica, mnogi se nesvjesno upuštaju u zamku zavisti. Ljubomora nije samo osjećaj – ona je poput nevidljivog tumora koji polako nagriza srce, otupljuje dušu i udaljava čovjeka od Božje milosti.

O ovoj temi snažno je progovorila Simona Mijoković u svom objavljenom statusu na Facebooku, upozoravajući koliko je opasno dopustiti ljubomori da preuzme srce i um. Umjesto zahvalnosti na vlastitim darovima, čovjek često gleda u ono što drugi imaju, ne shvaćajući da takav pogled donosi samo nemir i nezadovoljstvo.

"Nešto što me duboko rastužuje jest kada vidim ili osjetim da bližnjega nagriza "tumor ljubomore". O, koliko se tek naš nebeski Otac žalosti kada vidi kako srce Njegova djeteta postaje tvrdo, beživotno, kameno..." započela je objavu Simona.

"Čovjek koji je zarobljen zavišću i ljubomorom ne može živjeti u milosti Božjoj jer on sam ne dopušta da milost prodre u njegovo srce. Zavidan čovjek je nesretan čovjek – uvijek gleda ono što drugi imaju, a on nema. Evo samo nekih primjera: Kada se žena ne raduje drugoj ženi što je postala majka, jer ona (još) nije. Kada sudiš bližnjemu jer se ostvario u pozivu supruga/supruge, a tvoje vrijeme (još) nije došlo, pa padaš u vjeri i pitaš se hoćeš li se ikada ostvariti. Kada sudiš bližnjemu jer je kupio kuću, dok ti jedva plaćaš stanarinu. Kada netko kupi auto, a ti se moraš svakodnevno voziti javnim prijevozom. Kada vidiš lijepu ženu, a ne prihvaćaš vlastiti odraz u ogledalu. Kada zavidiš bližnjemu na njegovim duhovnim darovima i vjeri, a sam ne želiš ući u Božje dubine. Koliko je još toga?" dodala je primjere Mijoković.

"Zastani, pogledaj u svoje srce. Pomoli se. Razmisli o svemu onome gdje su te drugi ranili u tvojim darovima, ali i o trenucima kada si ti svojim srcem ranio bližnjega zbog njegovih darova. Zavidan čovjek je nezahvalan čovjek. Nezahvalan na životu i na svemu što mu Svemogući Bog daruje. Umjesto da zahvaljuje na onome što ima, vrti se u krugu osuđivanja onoga što drugi imaju, a on nema." napisala je između ostalog Simona, a njen cijeli status možete pogledati ovdje.

