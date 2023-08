The Frajle u kaznenoj prijavi otkrivaju koliku im je financijsku štetu navodno napravila bivša menadžerica

Članice popularne novosadske grupe The Frajle tvrde kako ih bivša menadžerica Lidija Samardžija proteklih godina zlostavlja i pokušava minirati poslove. Samardžija nam je kazala kako će se o svemu oglasiti njen odvjetnik, te da bi bilo bolje da Frajle ne izbjegavaju pozive na ročišta. Sestre Nevena i Jelena Buča te Nataša Mihajlović medijima su poslale dopis u kojem tvrde kako godinama proživljavaju dramu, o čemu više možete pročitati ovdje, a sada su medijima proslijedile i kaznenu prijavu protiv Lidije Samardžije koju je u ime Frajli podnijela odvjetnica Vanja Jurić.

Ovime oštećenice Nataša Mihajlović iz Sremske Kamenice, Srbija, Jelena Buča iz Novog Sada, Srbija, te Nevena Buča iz Novog Sada, Srbija, koje zastupaju odvjetnice Vanja Jurić iz Zagreba, Ulica grada Mainza 13 i odvjetnica Ana Jurić iz Splita, Tolstojeva 47, zbog osnovane sumnje da su počinjena kaznena djela opisana i kažnjiva po čl. 240. st. 1. i 3., čl. 232. st. 1. i 3., čl. 247. st. 1. i 2. te čl. 286. st. 1. Kaznenog zakona, temeljem čl. 204. i 205. Zakona o kaznenom postupku, dana 11. veljače 2022. godine podnose sljedeću

KAZNENU PRIJAVU

protiv:

1. LIDIJE SAMARDŽIJE iz Zagreba, osobno i kao odgovorne osobe društva CEPELIN MEDIA d.o.o. iz Zagreba,

2. CEPELIN MEDIA d.o.o. iz Zagreba, Trg Marka Marulića 8,

da su:

Ad 1) u ožujku 2021. godine, kao dugogodišnji punomoćnici oštećenica, članica izvođačke grupe „The Frajle“, s društvom Croatia Records d.d., sklopili Ugovor o kupoprodaji snimaka, kojim su društvu Croatia Records d.d., a u ime i za račun društva Cepelin Media d.o.o., prodali snimke izvođačke grupe/benda The Frajle, i to 77 fonograma (59 studijskih snimaka i 18 live snimaka) te 21 videogram, sadržanih na albumima izvođačke grupe The Frajle: „Naš prvi album sa putovanja“, „A strana ljubavi“, „B strana ljubavi“, „Ljubav na dar“, „Live“, „Obraduj me“ te snimke/fonograme pjesama „Noćas si moje vino“, „Zlato“, „Voli me godinama“, „Gledaj me u oči feat. Mia Dimšić“ te „Jedina“, iako nisu vlasnici navedenih fonograma i videograma, niti su za prodaju tih fonograma bili

ovlašteni, a za što je društvo CEPELIN MEDIA d.o.o. od društva Croatia Records d.o.o. primilo ukupan iznos od 50.000,00 EUR, čime su članicama izvođačke grupe „The Frajle“ prouzročili značajnu imovinsku štetu;

- dakle, da su:

zastupajući imovinske interese drugih osoba, zloupotrijebili zakonom ili ugovorom dane im ovlasti i time

prouzročili znatnu imovinsku štetu osobama koje su zastupali, pa su time počinili kazneno djelo zloupotrebe povjerenja, opisano i kažnjivo po čl. 240. st. 1. i 3. Kaznenog zakona.

Ad 2) da je, I. osumnjičena, Lidija Samardžija, činjeničnim opisom kako je to navedeno u Ad 1): u gospodarskom poslovanju, s ciljem da pravnoj osobi koju zastupa pribavi protupravnu imovinsku korist, dovela nekoga lažnim prikazivanjem činjenica ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održavala u zabludi, i time ga navela da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini,

pa je time počinila kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju, opisano i kažnjivo po čl. 247. st. 1. i 2.

Kaznenog zakona.

Ad 3) 01. siječnja 2018. godine, kao opunomoćenici izvođačke grupe The Frajle, ali u svoje ime i za

svoj račun, sklopili „Ugovor o zastupanju srodnih prava i digitalne distribucije“, s trgovačkim društvom LAMPSHADE d.o.o. te potom s agencijom za konzalting i menadžment KONTRA, zastupana po Nikoli Jovanoviću, kojim su navedene angažirali da na digitalnim platformama, što uključuje i platforme Youtube, Spotify i Deezer, distribuiraju snimke izvođačke grupe The Frajle, slijedom čega su ukupan iznos, primljen na ime naknada za iskorištavanje snimki oštećenica, primili na poslovni račun društva CEPELIN MEDIA d.o.o., na način da su takve naknade, prikupljene od 2016. godine do danas, protupravno prisvojili,

- dakle, da su: protupravno prisvojili tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo, koje im je povjereno, a vrijednost utajene stvari, odnosno imovinskog prava je velika, pa su time počinili kazneno djelo utaje, opisano i kažnjivo po čl. 232. st. 1. i 3. Kaznenog zakona.

Ad 4) Tijekom 2021. godine, sklopili s društvom Croatia Records d.d. Ugovor o kupoprodaji snimaka, kojim su društvu Croatia Records d.d., a u ime i za račun društva Cepelin media d.o.o., prodali snimke izvođačke grupe/benda The Frajle, i to 77 fonograma (59 studijskih snimaka i 18 live snimaka) te 21 videogram, sadržanih na albumima izvođačke grupe The Frajle: „Naš prvi album sa putovanja“, „A strana ljubavi“, „B strana ljubavi“, „Ljubav na dar“, „Live“, „Obraduj me“ te snimke/fonograme pjesama „Noćas si moje vino“, „Zlato“, „Voli me godinama“, „Gledaj me u oči feat. Mia Dimšić“ te „Jedina“, iako osumnjičenici nisu vlasnici navedenih fonograma i videograma, niti su za sklapanje takvog ugovora bili ovlašteni,

- dakle da su:

protivno propisima kojima se uređuju autorsko i srodna prava reproducirali, distribuirali, skladištili ili poduzimali druge radnje radi distribucije, ili stavili na raspolaganje javnosti tuđi fonogram ili dopustili da se to učinili i na taj način pribavili znatnu imovinsku korist ili prouzročili znatnu štetu, pa su time počinili kazneno djelo povrede drugih autorskom srodnih prava, opisano i kažnjivo po čl. 286. st. 1.Kaznenog zakona.

OBRAZLOŽENJE

Ad 1) ZLOUPORABA POVJERENJA

1. Oštećenice su članice izvođačke grupe/benda „The Frajle“, koja je osnovana 2009. godine. Tijekom svoje karijere, grupa „The Frajle“ snimila je šest albuma, i to: „Naš prvi album sa putovanja“ iz 2012. godine, „A strana ljubavi“ iz 2014. godine, „B strana ljubavi“ iz 2015. godine, „Ljubav na dar“ iz 2017. godine, „Live“, 2018. godine te , „Obraduj me“ iz 2019. godine. Pored navedenog, bend je snimio i niz singlova, između ostalog i singlove „Noćas si moje vino“, „Zlato“, „Voli me godinama“, „Gledaj me u oči feat. Mia Dimšić“ te „Jedina“.

2. Članice benda The Frajle su, 2014. godine, počele poslovno surađivati s Lidijom Samardžijom i njenim društvom CEPELIN MEDIA d.o.o., na način da su osumnjičenici obavljali poslove zastupanja grupe „The Frajle“. Članice grupe The Frajle su, putem punomoći od 01. kolovoza 2016. godine, društvo Cepelin media d.o.o. i Lidiju Samardžija ovlastili isključivo da u ime članica izvođačke grupe „The Frajle“, a u korist postojanja i poslovanja grupe The Frajle, pregovaraju, ugovaraju i realiziraju poslove vezane za izdavačku, diskografsku, koncertnu, promotivnu i marketinšku djelatnost. Temeljem navedene punomoći, suradnja je nastavljana i nakon isteka te punomoći, sve do početka 2021. godine.

2.1. Osim punomoći koje su oštećenice izdale osumnjičenicima 01. kolovoza 2016. godine, između oštećenica i osumnjičenika nije sklopljen niti jedan drugi pravni posao.

DOKAZ: - punomoć ovjerena po javnom bilježniku, od 01. kolovoza 2016. godine

3. Punomoć, u svojoj naravi, predstavlja ugovor o nalogu, temeljem kojega je opunomoćenik-nalogoprimac ovlašten isključivo obavljati poslove, u ime i za račun opunomoćitelja – nalogodavca, odnosno u njegovo ime i za njegov račun. Temeljem izdane punomoći oštećenica, društvo Cepelin media d.o.o. i Lidija Samardžija, kao nalogoprimci/opunomoćenici izvođačke grupe The Frajle, bili su ovlašteni na poduzimanje radnji koje su navedene u samoj punomoći, sve u ime i za račun članica grupe The Frajle. Utoliko su osumnjičenici bili ovlašteni, odnosno dobili nalog oštećenica da, u njihovo ime i za njihov račun - organiziraju snimanje njihove glazbe, održavanje koncerata, ugovaranje suradnje i isplatu naknada za takve suradnje njihovim glazbenim i drugim suradnicima,

ugovaranje poslovne suradnje sa sponzorima, izdavačima i dr.

3.1. Iz navedenih razloga, osumnjičenici su sklapali ugovore s poslovnim suradnicima te primali - na svoj poslovni račun - naknade/honorare koje su članice benda ostvarivale svojim glazbenim djelovanjem, odnosno sve naknade od koncerata, snimljenih albuma, sponzora, marketinških djelatnosti i drugo. Sredstva koja je društvo Cepelin Media d.o.o. primalo za poslovne aktivnosti izvođačke grupe The Frajle, ta je sredstva, dakle, primalo – u ime i za račun izvođačke grupe, odnosno članica benda The Frajle, sukladno izdanoj punomoći.

3.2. Osumnjičenici, organizacijom snimanja albuma, fonograma i videograma benda The Frajle - i to 77 fonograma (59 studijskih snimaka i 18 live snimaka) te 21 videograma, kao ni isplatama suradnicima za takva snimanja, a koja organizacija i isplate su vršena po nalogu i u ime članica The Frajli te iz financijskih sredstava koja je ostvarila izvođačka grupe The Frajle, nisu postali niti su mogli postati vlasnici navedenih fonograma i

videograma.

4. Svi albumi/fonogrami/videogrami koji su predmetom ugovora koji su osumnjičenici sklopili s društvom Croatia Records d.d., financirani su ili osobnim sredstvima članica grupe „The Frajle“ ili sredstvima koja su članice te grupe ostvarile od sponzora i iz drugih aktivnosti izvođačke grupe. Navedeni ugovori sa sponzorima, koje oštećenice dostavljaju u prilogu, sadržavaju i jasnu naznaku (u tekstu samih ugovora), da društvo CEPELIN MEDIA d.o.o. ugovore sklapa kao „zastupnik umjetnika izvođača The Frajle (članice Jelena Buča, Nevena Buča, Nataša Mihajlović te Marija Mirković)“. U tom smislu albumi: (i) „Naš prvi album s putovanja“, snimljen 2012. godine, snimljen je prije početka poslovne suradnje s osumnjičenicima, vlastitim sredstvima članica grupe; (ii) „A strana ljubavi“, snimljen 2014. godine, snimljen je prije početka poslovne suradnje s osumnjičenicima, vlastitim sredstvima članica grupe; (iii) „B strana ljubavi“, snimljen 2015. godine, snimljen je sredstvima koja je bend ostvario od sponzora, i to: Coca Cola, Lilly, Naxi, Color press grupa; (iv) „Ljubav na dar“, snimljen 2017. godine, snimljen je sredstvima koja je bend ostvario od sponzora, i to: Gloria, Melem, Naxi radio i Coca Cola; (v) „The Frajle Live“, snimljen 2018. godine, snimljen je sredstvima koja je bend ostvario od sponzora Coca Cola; (vi) „Obraduj me“, snimljen 2019. godine, snimljen je sredstvima koja je bend ostvario od sponzora Coca Cola.

DOKAZ: - Ugovor o poslovnoj suradnji sa sponzorom Coca-Cola, od 03.03.2015.

- Ugovor o poslovnoj suradnji sa sponzorom NEVA d.o.o., od 10.10.2015., za album „B

strana ljubavi“;

- Ugovor o poslovnoj suradnji s Coca Cola Hellenic botteling company, od 15.11.2015.

- Ugovor o poslovnoj suradnji s Coca Cola Hellenic company, od 15.11.2015.

- Ugovor o poslovnoj suradnji sa sponzorom Coca-Cola HELENIC BOTTLING COMPANY –

SRBIJA, od 12.03.2017

- Ugovor o poslovnoj suradnji sa sponzorom Coca-Cola HELENIC BOTTLING COMPANY –

SRBIJA, od 22.03.2017.

- Ugovor o poslovnoj suradnji s Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o., od 25.02.2018.

- Ugovor o poslovnoj suradnji sa sponzorom Coca-Cola HELENIC BOTTLING

COMPANY – SRBIJA, od 01.3.2018.

- Ugovor o poslovnoj suradnji sa sponzorom Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o, od 25.02.2018.

- Ugovor o poslovnoj suradnji sa sponzorom Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o,od 21.01.2020.

- Ugovor o poslovnoj suradnji sa sponzorom DO-ING d.o.o., od 03.05.2017.

5. Članice izvođačke grupe The Frajle nikada nisu nikakvim pravnim poslom na osumnjičenike prenijele pravo vlasništva na navedenim snimkama (fonogramima i videogramima), niti su svojim autorskim i srodnim pravima ikada raspolagale u korist osumnjičenika.

6. Tijekom 2021. godine, oštećenice su saznale da su osumnjičenici sklopili s društvom Croatia Records d.d. „Ugovor o kupoprodaji snimaka“, kojim su društvu Croatia Records d.d., a u ime i za račun društva Cepelin media d.o.o., prodali snimke izvođačke grupe/benda The Frajle, i to 77 fonograma (59 studijskih snimaka i 18 live snimaka) te 21 videogram, sadržanih na albumima izvođačke grupe The Frajle: „Naš prvi album sa putovanja“, „A strana ljubavi“, „B strana ljubavi“, „Ljubav na dar“, „Live“, „Obraduj me“ te snimke/fonograme pjesama „Noćas si moje vino“, „Zlato“, „Voli me godinama“, „Gledaj me u oči feat. Mia Dimšić“ te „Jedina“, iako osumnjičenici nisu vlasnici navedenih fonograma i videograma, niti su sklapanje takvog ugovora bili ovlašteni nekim pravnim poslom. Time su oštećenicama prouzročili značajnu imovinsku štetu, budući da je naknada koja je osumnjičenicima isplaćena, za prodaju snimaka društvu Croatia Records d.d., temeljem navedenog ugovora, iznosila 50.000,00 EUR.

DOKAZ: - Ugovor o kupoprodaji snimaka, sklopljen između II. osumnjičenika i društva Croatia Records d.d., od 09.03.2021. godine (s prilozima)

Ad 2) PRIJEVARA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU

Posebno se ističe i da, sve i da se posve zanemare raniji navodi ovog obrazloženja, su I. i II. osumnjičenik - Ugovorom o kupoprodaji snimki iz ožujka 2021. godine - sklopljenim s društvom Croatia Records d.d., tom društvu prodali i albume odnosno fonograme koji su sadržani na albumima „Naš prvi album sa putovanja“ i „A strana ljubavi“, koja su oba albuma snimljena i objavljena prije nego što je uopće počela poslovna suradnja s osumnjičenicima pa osumnjičenici, niti hipotetčki, nisu mogli biti vlasnici ili polagati bilo kakva druga prava na te fonograme. Ovime su osumnjičenici počinili i kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju, s obzirom da je

I. osumnjičena, s ciljem da pravnoj osobi čija je osnivačica – Cepelin Media d.o.o., pribavi protupravnu imovinsku korist, dovela Croatia Records d.d. - lažnim prikazivanjem činjenica - u zabludu te ga održavala u zabludi, čime je to društvo navela da na štetu svoje imovine, ali i na štetu imovine oštećenica, kupi fonograme/snimke izvođačke grupe The Frajle – albume „Naš prvi album sa putovanja“ i „A strana ljubavi“, kojima osumnjičenici nisu mogli niti su imali pravo raspolagati.

Ad 3) UTAJA

1. Krajem 2020. godine i početkom 2021. godine, članice grupe „The Frajle“ zatražile su od I. i II. osumnjičenika podatke o poslovanju i monetizaciji njihovih glazbenih snimki (fonograma i videograma), ostvarenih putem platformi Youtube, Spotify i Deezer, kao i podatke o primljenim naknadama od distribucije tih snimki, putem digitalnih platformi.

2. Osumnjičenici su, temeljem punomoći koja im je izdana od strane oštećenica, za distribuciju i monetizaciju snimki grupe The Frajle, putem digitalnih platformi, angažirali Nikolu Jovanovića, Agenciju za konsalting i menadžment Kontra. Iako je navedeni ugovor sklopljen još 01. siječnja 2018. godine, a ostvarena sredstva ostvarena su od distribucije snimaka grupe The Frajle, oštećenice nikada nisu primile nikakvu naknadu od takve distribucije. Sva sredstva od objave i iskorištavanja snimki oštećenica putem digitalnih glazbenih plaformi, uplaćena su na račun I. osumnjičenika i/ili II. osumnjičenika, a do dana podnošenja ove prijave, oštećene nemaju saznanja o prihodima koji su ostvareni na ovaj način niti su ikada primile ikakve naknade od iskorištavanja i distribucije njihove glazbe, čime su osumnjičenici, u odnosu na poslove koji su im bili povjereni potpisanom punomoći - članicama izvođačke grupe The Frajle prouzročili značajnu imovinsku štetu.

DOKAZ: - Ugovor o zastupanju srodnih prava i dgitalne distribucije, sklopljen između II. osumnjičenika i

Nikola Jovanović PR, agencija Kontra, od 01.01.2018. Ad 4) POVREDA DRUGIH AUTORSKOM SRODNIH PRAVA

1. Tijekom 2021. godine, oštećenicu su saznale da su osumnjičenici sklopili s društvom Croatia Records d.d. „Ugovor o kupoprodaji snimaka“, kojim su društvu Croatia Records d.d., a u ime i za račun društva Cepelin media d.o.o., prodali snimke izvođačke grupe/benda The Frajle, i to 77 fonograma (59 studijskih snimaka i 18 live snimaka) te 21 videogram, sadržanih na albumima izvođačke grupe The Frajle: „Naš prvi album sa putovanja“, „A strana ljubavi“, „B strana ljubavi“, „Ljubav na dar“, „Live“, „Obraduj me“ te snimke/fonograme pjesama „Noćas si moje vino“, „Zlato“, „Voli me godinama“, „Gledaj me u oči feat. Mia Dimšić“ te „Jedina“, iako osumnjičenici nisu vlasnici navedenih fonograma i videograma, niti su sklapanje takvog ugovora bili ovlašteni nekim pravnim poslom.

2. Članice izvođačke grupe The Frajle nikada nisu nikakvim pravnim poslom na osumnjičenike prenijele pravo vlasništva na navedenim snimkama (fonogramima i videogramima), niti su svojim autorskim i srodnim pravima ikada raspolagale u korist osumnjičenika. Uslijed radnji osumnjičenika - neovlaštenog i nezakonitog prijenosa prava vlasništava na Croatia Records d.d., kao i nezakonitom distribucijom njhovih fonograma i videograma, oštećenicama je onemogućeno raspolaganje njhovim fonogramima i videogramima. Naime, oštećenicima je na youtube kanalu izvođačke grupe The Frajle (koji predstavlja službeni Youtube kanal benda The Frajle) onemogućeno raspolaganje fonogramima/videogramima te pravo na monetizaciju istih. Dakle, oštećenice ne mogu na svom Youtube kanalu svoja djela distribuirati i monetizirati, radi čega trpe značajnu financijsku štetu.

* * * * *

Stoga se predlaže:

- protiv osumnjičenika pokrenuti kazneni postupak;

- omogućiti oštećenicama da sudjeluju u postupku;

- izvršiti uvid u priloženu dokumentaciju;

- obvezati osumnjičenike na dostavu predložene dokumentacije u izvorniku, budući da oštećenice ne

raspolažu izvornicima, odnosno svim potpisanim primjercima;

- obvezati osumnjičenike da dostave sve ugovore koje su I. osumnjičenik i/ili II. osumnjičenica, sklopili sa

sponzorima i/ili bilo kojom trećom osobom/osobama, a vezano za poslovne aktivnosti izvođačkog benda

„The Frajle“;

- zatražiti od društva Croatia Records d.d. te sponzora Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o, DO-ING d.o.o, NEVA d.o.o., sve ugovore koje su zaključili s osumnjičenicima a vezano za poslovne aktivnosti izvođačkog benda „The Frajle“;

- u postupku provesti saslušanje oštećenica;

- u postupku provesti saslušanje svjedoka Jovanka Milivojević

- osumnjičenike pozvati na dostavu svih računa i izvoda iz kojih su razvidne sve uplate izvršene u korist računa osumnjičenika, u svezi poslovne aktivnosti izvođačkog benda The Frajle, a posebno uplata izvršenih od strane Croatia Records d.d., sponzora Coca-Cola, DO-ING d.o.o, NEVA d.o.o. te uplata ostvarenih putem distribucijskih platformi kao što su Merlin i drugi, a sve u svezi distribucije glazbe na streaming platformama Youtube, Spotify i Deezer te da dostave mjesečna prodajna izviješća platforme

preko koje vrše distribuciju glazbe na ranije navedene servise (Youtube, Spotify i Deezer)

- od poslovne banke osumnjičenika pribaviti podatke o svim uplatama Croatia Records d.d., sponzora Coca-Cola HBH Hrvatska i Srbija, DO-ING d.o.o, NEVA d.o.o. te uplata ostvarenih putem You Tube platformi Youtube, Spotify i Deezer, a vezano za poslovne aktivnosti izvođačkog benda „The Frajle“

- provesti financijsko knjigovodstveno vještačenje poslovnih knjiga trgovačkog društva Cepelin media

d.o.o.

- počinitelje kaznenog djela proglasiti krivima i kazniti za kaznena djela opisana i kažnjiva po čl. 240. st.

1. i 3., čl. 232. st. 1. i 3., čl. 247. st. 1. i 2. te čl. 286. st. 1. Kaznenog zakona, temeljem čl. 204. i 205.

Zakona o kaznenom postupku

U Zagrebu, 11. veljače 2022.

Nataša Mihajlović, Jelena Buča i Nevena Buča,

koje zastupaju: Vanja Jurić i Ana Jurić