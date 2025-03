Šime na kraju večeri ljubio Lauru, a Miloš Barbaru: 'U mojoj glavi nas dvoje smo na kraju skupa'

Jutro u vili počelo je komentiranjem Mije i njezine crne ruže koja joj daje mogućnost da prekine jedan od solo dejtova i drugoj djevojci preotme Šimu ili Miloša. „Cure se tresu, a meni je svejedno, ja idem na dejt“, šalila se Mia, dok je Glorija smatrala da je Mia puna lažnog samopouzdanja.

Novo pismo stiglo je u vilu, možda i najiščekivanije dosad. Šime je na spoj pozvao Ninu, a Miloš Gloriju. „Mislim da Mia nema šanse ako mi uleti“, smatrala je Glorija, a Nina je odlučila da se neće nervirati prije vremena. Mia se, pak, odvojila s Majom i Vanjom, priznavši da je još uvijek neodlučna čiji će spoj prekinuti, no vodit će se srcem.

Šime je za Ninu i sebe zamislio opušten dan uz ugodan razgovor, a na put do lokacije otisnuli su se u crvenom oldtimeru. U idiličnom okruženju prirode, Ninu je dočekao romantični piknik. „Iako sam veliki romantik, nisam baš doživjela u životu ovakve romantične geste. Istovremeno mi je i susramno i romantično, navikavam se“, šalila se Nina. „Uživam, vidim da je i njoj lijepo i drago mi je da je ovo još jedan pogođen spoj“, priznao je Šime.

Miloš je Gloriju dočekao u pitoresknom grčkom restoranu, a cilj mu je bio vidjeti na čemu je s njom. Otkrila mu je kako više naginje njemu nego Šimi jer ima osjećaj da mu je stalo i trudi se. Miloš je Glorijinu nervozu pokušao suzbiti tradicionalnim razbijanjem tanjura i učenjem sirtakija, što je nju potpuno oduševilo.

U isto vrijeme, Mia je donijela svoju odluku i uputila se kako bi prekinula Ninin i Šimin spoj. „To mi je bila samo potvrda da sam joj konkurencija i da me došla eliminirati jer mislim da imam dosta velike šanse sa Šimom“, kazala je Nina, dok je Mijin potez šokirao Šimu.

„Mislim da je nakon pet minuta zaboravio na Ninu i da je to naš spoj“, kazala je Mia pa priznala Šimi, „Iskreno, nisam gledala koja je cura na dejtu nego gdje želim ići. U vilu se vraćam mirne glave i čistog srca. Ne bih mijenjala svoju odluku.“

Nakon spojeva uslijedio je još jedan cocktail-party, a cure su s nestrpljenjem čekale Šiminu odluku o tome tko ide kući i svaka je imala svoju teoriju. Kroz vrata je prva ušla Nina koja je dočekana ovacijama te im je prepričala kako je prošao spoj te kazala kako joj je Mijino prekidanje dalo još jednu dodatnu razinu samopouzdanja. „Mogu reći da mi se sviđa Šime, više od Miloša“, zaključila je. Kroz vrata je zatim ušla i Mia. „Bilo mi je odlično, mislim da ja ostajem“, poručila je pred svima.

I Šime i Miloš pridružili su se djevojkama, a Šime je priznao da osjeća veliki teret na svojim leđima zbog odluke koja ga očekuje. Miloš je odmah na razgovor pozvao Barbaru, priznavši da mu je nedostajala, no morao je i drugim djevojkama dati priliku.

„Malo je teško to gledati, iskreno“, kazala je, dodavši da se uz njega osjeća sigurnom, no boji se prepustiti u potpunosti. Miloš je njihov razgovor završio poljupcem i dugim zagrljajem kako bi je pokušao umiriti. Šime je, pak, želio dovršiti razgovor s Ninom pa ju je pozvao sa strane i tako potpuno zbunio Miju.

„Očekivala sam Mijin dolazak na spoj... Ipak je ovo natjecanje... Tu sam i nadam se da me vidiš onakvu kakva jesam i ako ti je to OK i ako ti nije previše, onda sam ja osoba za tebe i na tebi je da odlučiš“, poručila mu je, otkrivši kako vidi budućnost s njim, a sebe u finalu. „Nisam je dosad vidio s takvim samopouzdanjem. Žao mi je što nije i ranije tako postupila jer sigurno bi dobila više prilika“, iznenadila je Šimu.

U isto vrijeme, Mia je s drugim curama tračala Ninu, dodavši da se ispred Šime ponaša drugačije nego kad je s njima i misli kako nije iskrena.

Idući Šimin odabir bila je Selma, koja nije mogla sakriti oduševljenje, no predbacila mu je što je ignorira, a i kad ostvare neki kontakt, to bude kratko.

„Čini mi se kao da joj nije problem ići preko drugih da bi došla do onoga što želi“, zaključio je Šime. „Možda mu uopće nisam trebala reći da sam glumica... Jer sad svi ovdje misle da je svaka moja emocija lažna“, požalila se Selma. „To je cura koja tvrdi da mi daje srce na dlanu i stvarno stoji pri toj priči... A meni je u glavi skroz druga stvar i čini mi se da i ona ima neki drugi plan, poručio je za kraj. „Nakon ovoga stvarno mislim da je kraj potpuni između nas dvoje, nekad će ti možda biti žao“, tužna je bila Selma.

Miloš se osamio s Vanjom, koja mu je priznala da bi večeras odbila njegovu ružu da je nije pozvao na razgovor jer nikako se ne uspijevaju bolje upoznati. Kako bi joj dokazao da ne gubi vrijeme, odmah joj je poklonio svoju ružu. Šime je kraj večeri odlučio provesti s Laurom, a kemija među njima bila je neporeciva.

„Svaki put mi sve više raste u očima, to je nevjerojatno“, poručila je zadovoljno. „U Laurinoj blizini se osjećam jako opušteno, dok mi je u zagrljaju“, priznao je Šime, a pao je i poljubac.

„Vidjet ćemo kako kaže Šimino srce, ali mislim da sam mu ja idealan odabir ovdje“, dodala je Laura, „Smatram da se još dvoumi, ali u mojoj glavi nas dvoje smo na kraju skupa, samo čekam da se sve odigra kako treba.“

Miloš je poveo Gloriju sa strane kako bi joj, nakon zabavnog spoja ujutro, dodijelio svoju ružu. Glorija se odmah pohvalila svima, a Barbara je smatrala da je to nepotrebna euforija.

„Barbaru, iskreno, ne doživljavam, tako da, možda i je bila ljubomorna. Ona mi nije nikakva konkurencija“, poručila je Glorija.

„Glorija navija za Šimu... Može vama reći drugačije, ali mi znamo čije ime Glorija više spominje i o kome stalno priča“, smatrala je Maida. Miju je zanimalo je li Šime donio odluku i napušta li vilu Nina ili ona, jer tako nalažu pravila ''crne ruže'', no Šime je i dalje bio vrlo neodlučan.

Kakva je njegova odluka, pokazat će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni'. Show je dostupan odmah na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

