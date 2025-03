Problemi oko koncerta na kojem je trebao nastupiti i Thompson: Otkazano prije nego što je i zakazano

Početkom ovog tjedna najavljen je veliki duhovno-humanitarni koncert pod nazivom "Split slavi, moli i voli", koji se trebao održati 1. svibnja u 20 sati u velikoj dvorani na Gripama. Prema najavama, ovaj događaj obećava nezaboravnu večer ispunjenu glazbom, emocijama i zajedništvom, a na pozornici će se okupiti neka od najpoznatijih imena domaće glazbene scene. Najavljeno je kako će na koncertu nastupiti Marko Perković Thompson, Tony Cetinski, Petar Dragojević, Ivana Kovač, Hanna, Zrinka, fra Marin Karačić te popularni sastavi VIS Mihovil, VIS Agnus, SKAC Bend, Papa Band i Zajednica sv. Ivana od Križa.

Svi koji su htjeli kupiti ulaznice za ovaj koncert na stranici na kojima su se prodavale ulaznice dočekala ih je ova poruka: Po uputi organizatora, uslijed tehničkog problema zaustavlja se prodaja ulaznica. Po utvrđivanju novog termina koncerta obavijestit ćemo posjetitelje. Na Facebooku se oglasila i Dubravka Cetinski, supruga Tonyja Cetinskog koji je bio najavljen kao jedan od izvođača i napisala je: Otkazano prije nego što je i zakazano. Nisu svi izvođači potvrdili svoj nastup, a već se krenulo sa najavom koncerta. Glavni razlog otkazivanja je neprofesionalizam od strane organizatora. Dubravka je za Story kasnije rekla i kako Tony nikada nije potvrdio svoj nastup na ovom koncertu.

- Izašao je taj plakat s njim i drugim izvođačima i onda su dobili poruke da je koncert otkazan. Je li to zbog tehničkih razloga ili nešto drugo, u to ne bih ulazila. Koncert je otkazan i prije nego li je zakazan, kako sam napisala. Ja nisam ni pitala razloge jer smo se odmah odmaknuli od toga. Mislim da to nije bilo dobro iskomunicirano s izvođačima i to je to. U svakom slučaju neprofesionalizam, u najmanju ruku - poručila je supruga Tonyja Cetinskog. Organizatori su u najavi ovog duhovno - humanitarnog koncerta napisali i kako će cijeli program voditi Simona Mijoković i glumac Pere Eranović.