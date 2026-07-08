Šime Elez uhvaćen s atraktivnom TV voditeljicom: Ubrzo se oglasio, evo što je rekao

Miljenik publike iz showa 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, samo nekoliko tjedana nakon prekida s Majom Šuput snimljen je u prisnom društvu atraktivne plavuše, prenosi 24 sata. Priča je krenula od dojave čitateljice, koja je u centru Splita uočila Eleza i atraktivnu plavušu. Ubrzo se doznalo da je riječ o Klari Čerini, poznatoj splitskoj arhitektici i dizajnerici interijera.

Široj javnosti poznata je i kao uspješna influencerica te kao voditeljica emisije "Arhitekti i projekti" na Novoj TV, no svoj privatni život inače uspješno drži podalje od znatiželjnih pogleda. Prema riječima čitateljice, par je djelovao iznimno sretno, a tijekom šetnje gradom nisu ispuštali ruke jedno drugome, ne skrivajući pritom široke osmijehe. Njihova očita bliskost i potpuno opuštena atmosfera odmah su dali naslutiti da je riječ o nečemu više od običnog prijateljstva.

Nakon što su fotografije njihove romantične šetnje preplavile medije, oglasio se i sam Elez, koji je svojim komentarom potaknuo nagađanja o novoj romansi. "Da, ujutro sam s divnom djevojkom šetao Splitom. A onda sam spavao popodne i kad sam se probudio mislio sam da je sve to bio san. Ali onda sam vidio fotografije na portalima i shvatio sam da se to ipak dogodilo. Ipak se dogodila ta divna šetnja sa zgodnom plavušom. Meni je svaki dan ne novi dan, nego novi život", poručio je zagonetno za Net.hr.

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Ova šetnja dogodila se nedugo nakon potvrde njegova prekida s pjevačicom Majom Šuput. Njihova veza mjesecima je punila medijske stupce, a Maja je krajem svibnja izjavila da već neko vrijeme "svatko živi svoju realnost". Iako ni Elez ni Čerina još nisu službeno potvrdili ljubavnu vezu, njegov komentar budi sumnju da je Gospodin Savršeni ponovno sretan u ljubavi.

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*dijelom uz pomoć AI