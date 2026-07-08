Jacques Houdek u novom spotu napravio lutkarski performans legendarnih glazbenih parova

Jacques Houdek početak glazbenog ljeta obilježio je nastupom na Melodijama Jadrana i predstavljanjem nove pjesme „Ljubav do kraja života“. Pjesma je nastavak uspješne suradnje koju su legendarni kantautor Željko Krušlin – Kruška i Jacques Houdek započeli prošloga ljeta predstavljanjem uspješnice „Sretni ljudi ne pišu pjesme“. „Ljubav do kraja života“ sada je dobila i svoj vizualni identitet te je pod redateljskom palicom Darija Lepoglavca pretočena u originalan i maštovit lutkarski performans.

Dario Lepoglavec opet si oduševio i režijski fenomenalno pogodio emociju pjesme. Posebna zahvala za trud, kreativnost i maštovitost ide predivnoj i megatalentiranoj umjetnici lutkarici Mila Lončar čije su genijalne lutkice legendarnih glazbenih parova ispričale priču LJUBAVI DO KRAJA ŽIVOTA! Ništa ne bi bilo moguće bez najsmješnijeg, najzabavnijeg i najkul ambijenta Muzeja smijeha Hahahouse Zagreb - hvala na ogromnoj pomoći, podršci i gostoprimstvu!“ – napisao je Jacques Houdek na svom facebook profilu. Jacques se osvrnuo i na suradnji s legendarnim Željkom Krušlinom – Kruškom:

„Kruška mi je prilikom jednog našeg druženja predstavio desetak bisera iz svoje glazbene škrinjice još neobjavljenih pjesama, a za ovu sam na prvu rekao da bih volio da postane mojom. Počašćen sam i zahvalan što je Kruška kao jedan od naših najvećih i najtalentiranijih autora, baš mene čuo u svojim pjesmama i iznimno sam sretan i ponosan što danas možemo predstaviti našu novu glazbenu suradnju kroz pjesmu „Ljubav do kraja života“ za koju osjećam da će dugo dugo živjeti među publikom jer nosi tu važnu životnu poruku osvješćivanja prolaznosti i zahvalnosti prema temeljnim i trajnim životnim vrijednostima.

Mene je na prvu posebice osvojio stih „Ne stari se uz onog' kog' se ludo voli, nego 'ko je s tobom život kad zaboli!“. Već nakon premijerne izvedbe na Melodijama Jadrana pristigle su mi stotine poruka u kojima mi ljudi javljaju svoje emotivne doživljaje o ovoj pjesmi, a i nakon nastupa mi je uživo prišlo mnogo ljudi i reklo kako ih je pjesma potaknula na razmišljanje i istinski dirnula, tako da je i njen zapjeva itekako signifikantan – „Prođe sve, i mladost i ljepota, samo ostaje ljubav do kraja života…“ pa tako neka, daj, Bože, ostane i naša pjesma živjeti u srcima publike!“, poželio je hrvatski „The Voice“.