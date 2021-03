Sharon Stone otkrila kako ju je seksualno zlostavljao član obitelji: Mama nije htjela da pričam o tome

Memoari glumice Sharon Stone "The Beauty Of Living Twice" u prodaji će biti od 30. ožujka, a 63-godišnja glumica je u razgovoru za New York Times otkrila neke detalje svoje knjige i šokirala informacijom da je nju i njezinu sestru u djetinjstvu seksualno zlostavljao njihov djed. UI razgovoru je rekla kako su ona i sestra Kelly odlučile konačno javno o tome progovoriti u ovoj knjizi, ali njihova majka Dorothy nije bila oduševljena i protivila se toj ideji.

- Razgovarali smo s mojom majkom i nakon što je čula sve što smo joj ispričale i napisala mi je dugačko pismo o tome koliko su sve ove informacije iznimno uznemirujuće za nju. Bila je užasnuta i nije htjela da o tome javno govorimo. Ipak, nakon što je moja sestra Kelly razgovarala s njom počela je prihvaćati i razumjeti kroz što smo prošle i pristala je da to objavimo - ispričala je Stone. U fazi kada je Stone završavala knjigu njezina mama je bila kod nje i u tom periodu Sharon se oporavljala od gripe i ležala je u krevetu i majci je pročitala dijelove memoara.

- Tri dana sam joj čitala dijelove iz knjige i nakon toga smo iskreno i otvoreno razgovarale i snimila sam sat 30 minuta našeg razgovora i na temelju toga sam neke ulomke knjige prepravila i ove memoare sam posvetila njoj - izjavila je glumica. Stone će ovaj vikend gostovati kod Oprah Winfrey gdje će osim o memoarima pričati i o moždanom udaru koji je imala i o trenutku kada je mislila da joj je život završio.