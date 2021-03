Marijana Batinić nakon 12 sezona napušta popularan RTL-ov show, evo tko će je zamijeniti

Simpatičnu Slavonku Anitu Martinović gledatelji su upoznali dok je tražila ljubav u emisiji „Gospodin Savršeni“, a sada će kao novo lice RTL-a dati sve od sebe kako bi farmerima u novoj, 13. sezoni emisije „Ljubav je na selu“ pomogla da ostvare svoje ljubavne snove!

Anita Martinović ima 37 godina i dolazi iz mjesta Gundinci u okolici Slavonskog Broda, no već dvadeset dvije godine živi u Zagrebu. Završila je studij modnog dizajna i godinama radila u modnoj prodaji. Potječe iz velike obitelji, ima dva brata i sestru s kojima je jako povezana. Čvrsto vjeruje kako se prava ljubav može roditi pred kamerama, a koliko je opuštena kad se snima, već je dokazala sudjelujući u RTL-ovu kulinarskom showu „Punom parom“ te kao britka, odlučna i energična kandidatkinja u „Gospodinu Savršenom“. Sada je pred njom novi veliki izazov – voditeljska uloga, i to u najdugovječnijoj te jednoj od najpopularnijih RTL-ovih emisija. No, kako ističe, zahvaljujući dobroj atmosferi na setu i uhodanom produkcijskom timu, mjesta za tremu nije bilo pa je uživala u svakom trenutku stvaranja i snimanja nove sezone showa "Ljubav je na selu".

Foto: RTL

„Sve je bilo jako uzbudljivo, novo i potpuno drukčije nego kad si kandidat u nekoj emisiji. Sve su oči uprte u tebe, svi očekuju da ti vodiš igru. Bilo je zahtjevno, ali ekipa iza kamere sve je to odradila s jako mnogo razumijevanja i podrške, olakšavali su mi u svakom trenutku kad god su mogli. Najveća mi je želja bila pomoći kandidatima da se što lakše snađu i opuste jer sam i sama, kao kandidatkinja, bila u sličnoj situaciji te sam, na neki način, pokušala unijeti duh i ideju koja je prethodno zamišljena u emisiji“, kaže Anita pa posebno naglašava: „Marijana Batinić toliko je sezona savršeno odrađivala taj posao i postala zaštitno lice emisije, a sad se tu našao netko novi... Umjesto brinete odjednom neka plavuša, umjesto dalmatinskog – slavonski govor... Iskreno se nadam kako će i publika i kandidati biti blagi te da će mi pružiti priliku.“

S obzirom na to da je odrasla na selu, Anita priznaje da se mogla itekako uspješno poistovjetiti s farmerima koji su sudjelovali u novoj sezoni, a otkriva i što će sa snimanja posebno pamtiti: „Najljepši dio cijele priče svakako mi je sama komunikacija i interakcija s kandidatima. Uspjela sam se s njima povezati i na emotivnoj razini jer i sama znam što znači sanjati o voljenoj osobi, tako da sam dala sve od sebe kako bih im pomogla da pronađu svoju srodnu dušu. Proputovali smo cijelu Hrvatsku, doživjeli puno zanimljivih trenutaka koje možda u privatnom životu nikad ne bih doživjela. Upoznali smo različite ljude i njihove običaje, a opet, odakle god dolazili, sve ih je povezivalo ono isto – želja da nađu pravu i iskrenu ljubav.“

A kako se Anita snašla na selu i čija će sve srca uspjeti spojiti, gledatelji će imati priliku vidjeti uskoro, u 13. sezoni omiljene emisije „Ljubav je na selu“, samo na RTL-u.

Foto: RTL

