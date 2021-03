najavila odlazak

Manekenka iznenadila mnoge neočekivanom objavom: 'Vrijeme je da vam kažem zbogom'

"Moj je životni cilj usrećivati ljude. Bol koju osjećam kada to ne uspijevam prevelika je za mene. Oduvijek su me opisivali kao curu koja brzo i lako odgovara na kritike, ali ja to jednostavno nisam", poručila je za kraj Chrissy Teigen.