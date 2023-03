Shakira odlazi iz Španjolske, a sa sobom vodi i sinove: 'Zakazan je i datum'

Sada je i službeno - kolumbijska pop pjevačica Shakira (46) odlazi iz Španjolske. O njezinom odlasku pričalo se još od pošle godine, a sada je i odlučeno. Ona i njezin bivši partner Gerard Piqué (36) zajedno su živjeli u Barceloni sa sinovima Milanom (10) i Sashom (8).

Pjevačica je dobila i skrbništvo nad djecom, a sad se želi s njima preseliti u Miami gdje je i ranije živjela, a trenutačno tamo živi i dio njezine obitelji. Ona je planirala otići tamo i prošle godine, no odlučila je ostati zbog lošeg zdravstvenog stanja njezinog oca Williama Mubaraka. Španjolski mediji pišu kako će se ona sa sinovima u Miami preseliti već 1. travnja.

- Ono što su nam danas rekli je da ima zakazan datum selidbe tamo. To bi bio 1. travanj, ako sve prođe po planu tada se seli - kazala je Laura Fa jedna od novinarki koja redovito izvještava o kolumbijskoj pjevačici - prenosi Daily Mail.

- Ove informacije dobivamo iz najbližeg kruga bivšeg para. Jedina prepreka bi bilo zdravlje Shakirina oca, a dobro je poznato da mu je stanje trenutno komplicirano - dodala je kolegica Lorena Vasquez.

Istaknule su i da je ideja pjevačice bila da iskoristi proljetne praznike u SAD-u za put u Miami sa sinovima kako bi oni mogli započeti s nastavom kada se američki učenici vrate na nastavu.

Inače, Shakirin otac hospitaliziran je u Barceloni nakon što je prošle godine pao, a njegovo zdravstveno stanje sada je vrlo komplicirano i ne bi mogao podnijeti prekooceanski let.

- Za sada ga neće micati i ostat će u Barceloni. Božićne praznike proveli su zajedno, a nakon što je pušten iz privatnog Teknon Medical Centra u studenom, smješten je u kući uz 24-satnu profesionalnu skrb - zaključile su Lorena i Laura.

Podsjetimo, Pique je već našao novu djevojku, a za vezu sa studenticom odnosa s javnošću koja radi za nogometaševu sportsku i medijsku investicijsku grupu Kosmos, saznalo se u lipnju prošle godine, nedugo nakon što je javnost doznala da su Shakira i Pique rastaju. Navodno je upravo njegova afera s Clarom bila povod razlazu, a nedavno je Shakira objavila novu pjesmu "BZRP", u kojoj se kroz stihove odlučila "obračunati" s Piqueovom nevjerom.

- Sorry, već sam uzela drugi avion, ne vraćam se kući, ne želim novo razočaranje. Tako se dugo praviš da si prvak, a kada sam te trebala dao si mi svoju najgoru verziju. Ne vraćam ti se, premda plakao i molio, ostavio si me s njom, novinarima, dugovima, poreznom... Misliš da si me povrijedio, ali sada sam još jača, a ona sigurno ima lijepo ime, nije tako kako zvuči, jasno - samo su neki od stihova koje je pjevačica otpjevala o aferi svog bivšeg partnera i otkrila kako se nosi s cijelom situacijom, te su mnogi shvatili da je strašno povrijeđena. Pjesma je na YouTubeu u tri tjedna od objave pregledana 18,7 milijuna puta. Španjolski mediji krajem siječnja pisali su kako je zbog ove pjesme i Shakirinih stihova Clara odlučila potražiti i psihološko pomoć te se odselila roditeljima kako bi izbjegla paparazze i medije koji su opsjedali njezinu zgradu. - Piqueovu djevojku zaustavljaju na ulici i pjevaju joj Shakirinu pjesmu te je svi prepoznaju, a ona je zapravo vrlo tiha i sramežljiva djevojka - napisao je jedan od novinara u španjolskim medijima. Nakon razlaza od nogometaša s kojima ima dva sina, pjevačica je navodno zaratila i s njegovom majkom i više nisu u dobrim odnosima iako Piqueova mama tvrdi kako je ona cijelo vrijeme bila na Shakirinoj strani i htjela je da se par pomiri i da ostanu zajedno.

