Severinin svekar teška srca priznao: Ne pričam sa Severinom i Igorom

Severina već mjesecima nije viđena u javnosti u društvu supruga Igora Kojića. Njihovi odnosi, navodno su narušeni i brak im je u krizi, ali pjevačica je sada jedini fokus borba za skrbništvo nad sinom te u javnosti ne govori o odnosu sa suprugom. O odnosu svog sina i Severine progovroio je glazbenik Dragan Kojić Keba.

- Novogodišnje praznike ću provesti kod kuće, ali sumnjam da će cijela moja obitelj biti na okupu. Kad me već pitate za Severinu i Igora, pojma nemam šta se u njihovom braku događa, ne pričam s njima! Niti se trebam miješati u te stvari. Ne čujem se često sa sinom jer on ima puno obaveza, pa često nije kod kuće. Ne znam šta je sa Severinom, nismo o tome razgovarali. Ona je već dugo u Hrvatskoj, ne znam da li planira dolaziti u skorije vrijeme, ali to je njena stvar - prenosi ekskluziva.ba odgovor Severininog svekra na pitanje o tome zna li u kakvim su odnosima Severina i Igor. Na novinarsko pitanje hoće li bračni par provesti blagdane zajedno i hoće li biti s obitelji u Beogradu Keba je odogovorio:

- Moj sin i snaha imaju svoj život. Njih morate pitati hoće li u Beogradu biti za praznike. Ne mogu odgovarati umjesto njih jer svakako nisam dobro upućen. Ne znam ni ja. Sve do ovog proljeća Severina je bila u idealnim odnosima s Igorovim roditeljima i u njihovoj kući u Beogradu provela je veliki dio ožujka kada je nastupila prva karantena zbog pandemije koronavirusa. Nakon što se Severina iz Beograda vratila u Zagreb mediji u Srbiji objavili su kako se navodno jako posvađala s Igorovim roditeljima i svađu je navodno potaknuo njezin prijedlog Kojićima da obnove kuće.