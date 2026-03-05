Strašan skandal u Srbiji! Glazbenik pozirao u nacističkoj uniformi pa fotku objavio na društvenim mrežama

Srpski glazbenik Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, javio se na svojim društvenim mrežama te objavom šokirao javnost. Vuk Mob je na Instagram storyju objavio snimku u nacističkoj uniformi, a iznad snimke je istaknuo da je to njegovo mišljenje o Izraelu. Na idućoj objavi na crnoj pozadini je istaknuo: "Ima jedna stvar u vezi mene koju ljudi trebaju znati. Ne je*em živu silu, prijatelji moji".

Ova objava privukla je brojne kritike na njegov račun, a na njih je ovako odgovorio: "Bio sam kritiziran zbog slike koju sam objavio i svjestan sam da sam možda malo pretjerao i želim se ispričati svim Židovima i pristalicama istih u sljedećoj obavi. Još jednom se ispričavam", napisao je, no kasnije se ispostavilo da je bio ironičan jer je ponovno objavio fotografiju u nacističkoj uniformi.

I sama društvena mreža primijetila je ovakvo ponašanje te izbrisala njegove objave. Uz brisanje objave, kažnjen je i time što ne može objavljivati javljanja uživo niti reklame u iduća tri mjeseca. To je glazbenik sam pokazao pa dodao: "Ne smije čovjek više niti iznijeti svoje mišljenje o Izraelu". Nakon toga, nastavio je s objavama o glazbi i svom životu.

Inače, Vuk Mob je rođen 28. siječnja 1990. godine u Beogradu. Svoj put na sceni započeo je kao Er Mob, no ubrzo je pronašao prepoznatljiviji identitet koji je, kako je sam jednom otkrio, nastao kao skraćenica ideje "Vuk Mobitel". Svojim jedinstvenim glazbenim izričajem, koji vješto spaja elemente repa, hip-hopa i modernog pop-folka, stvorio je zvuk koji je osvojio mlađu publiku diljem regije. Opisujući samoga sebe kao narcisa i ekscentrika, Vuk Mob je izgradio imidž beskompromisnog umjetnika koji se ne boji pomicanja granica, kako u glazbi, tako i u javnim istupima. Njegova karijera i život postali su neraskidivo isprepleteni, a svaki njegov korak, bio on profesionalni ili privatni, redovito je bio pod lupom javnosti.

Njegov ozbiljniji proboj na glazbenu scenu dogodio se 2014. godine, kada je objavio singl "Zlato, dijamanti". Iako je pjesma privukla određenu pažnju, ključnu ulogu u njegovim počecima odigrala je suradnja s iskusnijim kolegom, reperom Ivanom Ivanovićem Đusom. Upravo su njihove zajedničke pjesme, "Voli me" i "Slikaj se za mene", Vuku otvorile vrata šire publike i dale mu potreban vjetar u leđa. Već iduće godine nastavio je nizati uspjehe, a posebno se istaknula suradnja s Jala Bratom na emotivnoj pjesmi "Zvezde plaču za nama", koja je pokazala i njegovu nježniju stranu. Paralelno je gradio karijeru i kroz duete s Markom Morenom, iz kojih su proizašli klupski hitovi poput "Mala je luda" i "Kao ti".

Pravu eksploziju popularnosti Vuk Mob je doživio tijekom 2016. i 2017. godine, kada je postao jedno od najtraženijih imena na sceni. Njegova suradnja sa Sandrom Afrikom na pjesmi "Nevaljala" postala je apsolutni hit koji na platformi YouTube danas broji više od 26 milijuna pregleda, čime se svrstala među najslušanije pjesme u regiji. Bio je to period u kojem je gotovo svaka njegova pjesma postajala uspješnica. Nizao je suradnje s najvećim zvijezdama, poput MC Stojana na pjesmi "Ona drži lovu", Teodorom Džehverović u duetu "Hijena", pa sve do regionalne ikone Dragane Mirković, za koju je napisao tekst i snimio pjesmu "Proklet rođen". Njegova sposobnost da se poveže s publikom, bilo kroz energične klupske pjesme poput "Heineken" s Cobyjem ili emotivnije balade, osigurala mu je status glazbenika čiji se svaki novi projekt s nestrpljenjem iščekivao.

Osim glazbe, značajan dio njegove popularnosti proizašao je iz sudjelovanja u reality programima, koji su publici otkrili drugu stranu njegove ličnosti. Tijekom 2015. i 2016. godine bio je sudionik showa "Parovi", gdje je ušao sa svojom tadašnjom djevojkom Tijanom Ajfon. Njegov prvi boravak u vili prekinut je zbog smrtnog slučaja u obitelji, što je izazvalo suosjećanje gledatelja, no ubrzo se vratio u idućoj sezoni. Nekoliko godina kasnije, u jesen 2020., ušao je u četvrtu sezonu najgledanijeg realityja u regiji, "Zadruge". Njegov boravak u tom showu također je bio turbulentan, a privremeno ga je napustio kako bi bio uz zaručnicu Oliveru Konatar tijekom rođenja njihove kćeri, čime je još jednom pokazao da mu je obitelj, unatoč kontroverznom imidžu, uvijek na prvom mjestu.

Privatni život Vuka Moba bio je jednako, ako ne i više, dinamičan od njegove glazbene karijere. Veza sa starletom Tijanom Ajfon bila je pod stalnim medijskim praćenjem, a njihov odnos, obilježen svađama i pomirenjima pred kamerama "Parova", punio je novinske stupce. Nakon konačnog prekida, njihov odnos eskalirao je u javni sukob na društvenim mrežama, gdje ga je Tijana optužila da je slavu stekao preko nje. Ipak, najznačajnija veza u njegovom životu bila je ona s novinarkom Oliverom Konatar. Par se zaručio, a u ožujku 2021. godine dobili su kćer Teonu. Nažalost, ljubavna idila nije potrajala te su se razišli nedugo nakon rođenja djeteta. Reper je kasnije u medijima otvoreno govorio o teškom razdoblju i problemima vezanim uz viđanje kćeri, otkrivajući svoju ranjivu stranu skrivenu iza fasade "žestokog momka".

Život Vuka Moba obilježili su i događaji koji su daleko nadilazili uobičajene estradne skandale. Sredinom 2016. godine preživio je pucnjavu ispred jednog beogradskog splava, kada je ranjen u nogu. Prema medijskim izvješćima, metak mu je prošao kroz stopalo i oštetio živce, a reper se dugo oporavljao od posljedica. Ovaj incident, u kojem je njegov prijatelj teže ozlijeđen, ostavio je dubok trag na njemu. Njegova ekscentrična priroda došla je do izražaja i tijekom snimanja jednog spota kada je, kako je sam priznao, bacio Molotovljev koktel koji je umalo izazvao eksploziju na setu. Ipak, najveći udarac doživio je 2021. godine, kada mu je preminuo otac Vule, za kojeg je bio iznimno vezan i kojeg je nazivao temeljem obitelji. Potkraj 2023. godine, Vuk Mob je iznenadio javnost najavom da se planira povući s glazbene scene kako bi se posvetio privatnom poduzetništvu, objašnjavajući da osjeća kako je njegovo vrijeme na estradi prošlo.