Severinin apel: Bavite se pravima hrvatske djece, a ne izmišljenim aferama s Olimpijskih igara

naglo je nestala

Svi je pamte kao dance zvijezdu 90-ih, a njezin hit sluša se i dalje: Evo gdje je danas Velina

Iako su joj predviđali blistavu karijeru, ona se nije ostvarila. Oršolić je svojedobno kao razlog povlačenja navela to što je na sceni morala glumiti nešto što nije. Teško joj je pao i imidž koji su joj nametnuli, a iskreno je rekla i da glazbeni stil nije bio po njezinu ukusu. No bez obzira na to Velina je svojih pet minuta slave iskoristila na najbolji mogući način i hitom 'Sherry' zaludila domaću publiku.