Hrvatski glumac podijelio iskustvo iz jednog restorana na našoj obali: Nigdje u svijetu mi ovo nisu uskratili

Glumac Josip Ledina podijelio je na Instagramu iskustvo iz jednog restorana na našoj obali koje ga je iznenadilo i nije očekivao ovakvu situaciju i nada se kako je ovo samo izdvojen slučaj. - Danas nam je konobar u jednom restoranu uz ručak i kave, odbio donijeti čaše vode. kaže da je uprava restorana zabranila vodu i da možemo naručiti flaširanu. Inzistirao sam na razgovoru sa šeficom, ali bila je odsutna. Dosta sam proputovao svijetom i vjerujte nitko mi nigdje nije uskratio čašu vode. Sramotno i jadno, gdje je nestala ljudskost u našoj Dalmaciji? - zapitao se glumac Josip Ledina koji je na Instagramu objavio svoje iskustvo.

Na Instagramu je i napisao: Ovaj restoran pravi je primjer hrvatske pohlepe i gramzivosti. U razgovoru nam je Josip rekao kako ga je iznenadio ovakav pristup gostima i nije to očekivao. - Žao mi je što se ovo dogodilo, nadam se da je to izdvojeni slučaj na našoj obali koju uvije rado preporučujem za odmor svim mojim prijateljima u inozemstvu i nastavit ću to raditi i dalje - rekao nam je ovaj talentirani 27-godišnji glumac iz Split kojeg je domaća publika mogla vidjeti i u hvaljenoj seriji ''Crno-bijeli svijet'' na HRT-u te u ''Dar Maru'' na Novoj TV.

Glumio je i u filmu ''Šesti autobus'', ali i na kazališnim daskama Kerempuha, Exit-a i Teatra ITD. Najveći uspjeh ostvario je serijom "Greek Salad" koja se prikazuje na Amazon Primeu i koja mu zasigurno otvara vrata za brojne druge međunarodne uloge, a sada već neko vrijeme živi u Parizu gdje uči francuski i tamo ima svog agenta.

Prije godinu dana kada smo s Josipom razgovarali nakon njegovog povratka iz Grčke, gdje je snimao "Greek Salad" rekao nam je kako je Atena tijekom ljeta preplavljena turistima i polako se gubi duh grada, baš kao što istu situaciju primjećuje u rodnom Splitu.

- Tijekom ljeta, duh grada se gubi u invazivnom turizmu i Atenjani u širokom luku izbjegavaju centar. To apsolutno razumijem, rodom sam iz Splita, i vidim koliko Split ljeti gubi svoj identitet i dušu u cilju zarade od turizma. - rekao nam je tada.

GALERIJA Pogledajte tko je sve od poznatih došao na koncert u čast Oliveru Dragojeviću