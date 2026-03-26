Anastasia otkrila zašto je odbila Karlovu ružu: 'Ne volim neodlučnost'

Nakon što je Petar u showu 'Gospodin Savršeni' dao Anastasiji ključ od vile te su proveli noć zajedno, ona je shvatila da se borila za krivog Savršenog. U zadnjoj je epizodi na ceremoniji ruža, Anastasia odbila Karlovu ružu. "Oprosti, ali neću uzeti tvoju ružu. Ja sam se odlučila", kazala je Anastasia. Sada je za RTL.hr odlučila otkriti zašto je donijela takvu odluku. "Nakon te noći odlučila sam biti lojalna Petru. Nisam osoba koja voli neodlučnost i smatram da je to kratko razdoblje upoznavanje Petra bilo samo prijelaz između prošlosti i nečeg boljeg", kazala je.

Za takvu naglu promjenu potrebna je i hrabrost. "Ne smatram da je bila potrebna hrabrost, nego iskren razgovor sa samom sobom. Sebe stavljam na prvo mjesto jer sam došla pronaći ljubav i ne želim se uskraćivati zbog tuđih reakcija. Smatram da sam bila korektna jer sam dala priliku i ostala lojalna osobi koju sam odabrala", zaključila je. Podsjetimo, odrasla u toploj i složnoj obitelji, nova kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Anastasia izdvaja svoj obiteljski restoran kao ponos svog doma. Njezin brat blizanac je njezin najbolji prijatelj, a stariji brat je njezin zaštitnik.

Dok mnogi u današnjem društvu stavljaju fizički izgled na prvo mjesto, Anastasia ima drugačiji pristup. "Fizička privlačnost mi je bitna, ali ne toliko koliko karakter i energija koja je između nas dvoje", kaže Anastasia. Na prvom mjestu joj je emocionalna zrelost, lojalnost i stabilnost, a njezini kriteriji za partnera jasno su postavljeni. Traži nekoga tko zna što želi, tko ima postavljene životne ciljeve i tko je prizeman.

Anastasia se ne boji pokazati svoje želje i očekivanja. Za nju je najvažniji pogled, oči koje govore sve, dok je sama povezanost i dobra komunikacija ono što stvara dugotrajan odnos. "Volim nekoga tko je smiren, stabilan i tko traži pravu ljubav, a ne nešto prolazno", ističe. Iako su obiteljske vrijednosti temelj njezina života, Anastasia je također spremna slušati svoje srce. "Mislim da ako se mojoj obitelji netko ne svidi, onda vjerojatno nije pravi", priznaje, pokazujući koliko joj je važna podrška najbližih.

Svoje slobodno vrijeme najčešće provodi u opuštenim druženjima s prijateljicama, a ljubavnu stranu života opisuje kao onu koja još uvijek čeka onog pravog. "Moje srce spremno čeka na pravoga", iskreno kaže Anastasia, koja smatra da ljubav na prvi pogled postoji i da je spremna boriti se za njega. Iako vjeruje u muškarčevu inicijativu, ona sama smatra da prvi korak treba napraviti onaj tko stvarno želi osvojiti njezino srce. "Čekam da onaj drugi napravi prvi korak", poručuje Anastasia. Anastasia ističe da je u ljubavi posesivna te da ne voli da netko dira ono što je njezino. Budući partner za Anastasiju mora biti osoba koja je emocionalno zrela, koja cijeni obitelj i stabilnost, ali također uživa u malim, intimnim trenucima.