Severina o 'filmiću': Prvo sam pomislila: 'O Bože, kako će moj razrednik iz srednje reagirati...'

Najpopularnija domaća pjevačica Severina Vučković često privlači veliku pažnju javnosti, a tako je bilo i ovaj put kada je naišla na pitanje o tome što joj je najviše obilježilo tridesete godine njezine života.

- Moje tridesete su bile, uh…taman sam završila turneju “Virujen u te”, i početak mojih tridesetih je obilježio film…Najgore u tom periodu mi je bilo što sam mislila “Isuse Bože, kako će moj razrednik iz srednje škole reagirati. On mi je prvi pao na pamet, bio je baš jedan krasan, plahi, miran čovjek. Tek sam kasnije pomislila na mamu, ali za mamu se podrazumijeva da će uvijek biti uz tebe, jer te i poznaje. Bila sam šest mjeseci doma - rekla je Severina iskreno za Gloriju.

Podsjetimo, Seve, kako je od milja zovu nedavno je proslavila svoj 52. rođendan, a na društvenoj mreži Instagram podijelila je brojne čestitke koje su joj pristizale, a objavila je i nekoliko snimki s proslave rođendana koji je za svoju obitelj i prijatelje priredila u jednom poznatom zagrebačkom restoranu. Na društvenoj mreži TikTok objavila je i video u kojem je u plesnom zanosu dok u pozadini svira hit Lepe Brene 'Kolovođa', a na Instagramu je podijelila i video u kojem su joj njezini članovi obitelji i prijatelji uputili čestitke, a emotivna je bila čestitka njene mame Ane.

FOTO Nove fotografije Severine Vučković

VEZANI ČLANCI:

- Draga moja kćeri, želim ti sve najbolje u životu, za tvoj 52. rođendan i da još ovako živimo i hvala ti na svemu što činiš za svoju majku. A ti da budeš najsretnija majka na svijetu - rekla joj je mama. Pjevačica im je u zahvali napisala: - Obitelj i prijatelji nisu nešto što se podrazumijeva. Oni su tu u dobru i u zlu, mada u dobru može biti svatko. Ali u zlu se prepoznaju junaci... Junaci ove priče / videa iznenađenja su oni (a ima ih još) koji su me vidjeli u svim mojim "svjetlima", ali su mi bili svjetlo i zvijezde u koje se trebam ugledati.

U ovom videu su mi poželjeli samo najljepše želje, ali je moja želja za idući rođendan da mi ispričaju priče kad sam bila loše/ije, jer život je lepeza ne samo sretnih trenutaka, nego i onih loših, tužnih, što život čini bogatijim za sve emocije. Mojoj obitelji, prijateljima i suradnicima sretan moj rođendan. Nikad nisam bila laka ženska; za njih sam znala biti i teška... Hvala im.

Ispod objave su joj i brojne poznate osobe čestitale rođendan, a prije objave zahvale obitelji i prijateljima na ovom videu iznenađenja, Severina je napisala kako voli slaviti rođendane i svoj i tuđe te je napisala:

- Prestala sam čekati da život bude lak, prestala sam čekati da će me netko spasiti. Suočila sam se s teškim činjenicama i zbog toga imam nevjerojatan život. Na kojem sam zahvalna i koji me iz dana u dan uči da sve lekcije koje mi je pružio, bilo loše ili dobre, nisu ništa drugo nego jedna super škola iz koje kao osoba mogu rasti, a rastom mirno i sa znatiželjom prihvaćati daljnje lekcije koje mi on donosi.

VIDEO: Razgovarali smo s Raiven, predstavnicom Slovenije na Euroviziji: 'Upoznala sam se sa svima, ali još nismo tulumarili'