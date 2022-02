Seks-simbol osamdesetih vodi bitku s rakom i bori se za legalizaciju medicinskog kanabisa: 'Držim se'

Olivia Newton-John (73) krajem 70-ih i početkom 80-ih godina prošlog stoljeća bila je velika zvijezda i seks simbol, zahvaljujući ulozi u filmu "Briljantin", te njenoj pjesmi "Physical". Ovih dana proživljava najteže životne trenutke budući da vodi bitku s karcinomom dojke koji je u četvrtom stadiju. Prvi puta dijagnosticiran joj je 1992. godine, vratio se 2013. pa ponovno 2017. godine.

- Držim se. Svaki dan sam sve jača i sve mi je bolje. Pozitivno razmišljanje je jako važno - rekla je u razgovoru za 'Today Show'.

U njezinoj joj borbi pomaže suprug, John Easterling, koji uzgaja medicinski kanabis na njihovom ranču u SAD-u.

- Imam svoje dane i imam svoju bol, ali kanabis koji moj muž uzgaja za mene je postao jako važan dio moga ozdravljenja i nošenja s bolešću. Velika sam sretnica što ga imam - rekla je Newton-John.

Olivia je naglasila da joj medicinski kanabis pomaže s kroničnom boli koju osjeća zbog bolesti. Već godinama lobira kod australske vlade da odobri korištenje medicinskog kanabisa za pacijente poput nje, one koji vode bitsku s karcinomom. Lani se pojavila u emisiji The One Show, te i tada kazala kako se osjeća doista dobro.

- Ja sam odlično, već sedam godina imam rak koji je metastazirao, ali sam dobro - kazala je. Dodala je da je svaki novi dan kao dar, te da se između ostalog liječi i pripravcima od biljaka, ali i medicinskim kanabisom. Podsjetimo, Olivia se treći put bori s rakom, no ne želi odustati. O bolesti je pričala s voditeljicom Gayle King u emisiji This Morning na CBS-u.

Voditeljicu je pozvala u kuću, te joj pokazala imanje na kojoj uzgaja marihuanu i staju u kojoj drži minijaturne konje. Newton -John tvrdi da joj je marihuana pomogla sa zdravstvenim problemima. Iako joj je rak dojke dijagnosticiran prvi put 1992., istog dana kada joj je preminuo otac, 2013. su je doktori šokirali činjenicom da se rak proširio.

Nakon toga je rak otišao u remisiju, ali se ponovno vratio prije dvije godine kad su Oliviji doktori rekli da je u 4. stadiju. Ona kaže da bol može biti neizdrživa.

- Plačem od bolova - rekla je pjevačica koja je dodala da ne želi razgovarati o tome koliko joj je još ostalo života, te je odlučila živjeti dulje no što joj doktori kažu. Rekla je i da ne voli pričati o smrti.

- Mogu umrijeti sutra. Drvo može pasti na mene - rekla je pjevačica koja misli da joj je lakše kad može meditirati i što je okružena ljudima koji je vole.

