RTL-ova voditeljica iskreno: 'Riskirala sam, ali znala sam da radim dobru stvar'

Podcast kao forma u posljednjih nekoliko godina dobiva sve veću popularnost u Hrvatskoj, iako je u svijetu jedan od najpopularnijih formata već dugi niz godina. Nenametljiv je, sami birate kada i gdje, koju temu i gosta ćete gledati i slušati, a razgovor je ono što svima treba.

Razgovore pamtimo, iz njih učimo, oni pokreću prijateljstva, sretne i tužne trenutke u životu, razgovorom rješavamo svađe, jednostavno u njima uživamo, a upravo se time vodila voditeljica, urednica, novinarka, pravnica i RTL-ovo lice Ana Radišić objedinila je sve svoje ljubavi na jednom mjestu - podcastu.

Snimanje je započela u udobnosti vlastitog doma, na jedan malo drukčiji i intimniji način. Jedna od prvih stvari koju možemo primijetiti gledajući epizode podcasta je bajkovita scenografija u studiju gdje se snima, koja vas doslovno vodi među oblake.

- Bajkoviti oblaci, nebo i srca te sanjiva ljuljačka odraz su dijela mene i moje osobnosti koju je prepoznala te im svoj potpis dala kreativna ekipa agencije Smart iz Osijeka. Divno su kreirali i dali identitet energiji koja se događa zajedno s timom s kojim stvaram podcast priču te kotačićima koji dijele istu ljubav prema priči koju gradim - dodaje Ana, a zanimljiv detalj je i da je ona bosa.

- Obožavam podcaste. Odnosno slobodu koju podcast pruža onom koji ga sluša, gleda, a pogotovo onom koji ga stvara. Dugo sam slušala podcaste, a u 2020., koja nam je svima bila godina velikih promjena, odlučila sam se za svoj osobni iskorak u oblake samostalnosti, ljudskosti, inspiracije i priča koje motiviraju i potiču na osobne promjene. Riskirala sam, ali znala i osjećala da radim dobru stvar! Vođena tom energijom i podrškom najbližih realizirala sam ga zaista u kratkom roku od par mjeseci - priča Ana koja je oduvijek bila oduševljena ljudima koji pomiču granice, motiviraju i potiču promjene. Slijedila je svoj instinkt, a onda je okupila odličnu ekipu pa njihova priča raste iz dana u dan.

Gosti su joj ljudi različitih profesija, stilova života i aspiracija i, kako kaže, nije bitno jesu li poznati ili ne, bitno je da su primjer drugima i da su svojim pričama inspiracija, da vole ono što rade i imaju hrabrosti napraviti iskorak.

- Goste biram intuitivno. Zaista tako. Razmišljam, čitam, otkrivam, čujem, nešto me zaintrigira i onda pozivam u goste. Baš svaki gost ostavio je traga na mene, a bilo ih je više od sedamdeset do sada. Kroz sve se te razgovore motiviram, učim, rastem, katkad posramim, a nerijetko osvijestim brojne stvari koje su savršen poligon za dodatan rad, rast ili motivaciju za neku promjenu - objašnjava Ana kojoj je glavni cilj dublje upoznati ljude, pričati o vrijednostima, usponima i padovima koji su sastavni dio života.

- Rado slušam podcaste. Obožavam Galeba Nikačevića iz Beograda, zahvaljujući kojem sam i krenula sa svojim projektom, njegov Agelast mi je izrazito drag. Volim slušati Lood podcast Vinka Mihaljevića, obožavam Oprah, ali i Joea Rogana koji je institucija podcasta.

To je u svijetu već godinama hit forma, a polako, ali sigurno svoj prostor i popularnost počeo je dobivati i u Hrvatskoj.

- Imam osjećaj da se polako približavamo tom istom trendu te da ljudi shvaćaju da je medij budućnosti. Sve je više onih koji slušaju, prate, ali i onih koji ga stvaraju, a to me pogotovo veseli. Kreiramo prema osobnim preferencijama, u svom mikrosvemiru jednakih ljudi koji dijele naše vrijednosti. Ma, to je divno.

Ani puno znači da joj ovaj format omogućava da kreira i stvara vlastiti autorski sadržaj. Nastoji da se svi osjećaju opušteno, a iznimno je sretna što je svoj dnevni boravak uspjela donijeti ispred kamera, a da se svi osjećaju ugodno što je prepoznala i publika čija je sjajna reakcija nadmašila sva Anina očekivanja.

- Znate onaj osjećaj - 'to je to'. E, pa to su meni moji oblaci. Prirodno rastu, svojim tempom, a ja svakim novim izdanjem osjećam i vidim napredak. Uspjeh je za mene kada moji gosti i sugovornici uživaju, kada vidim promjenu, dobijem poruku od nekog koga ne poznajem, kada doživim da se gledanje podcasta uvukao u nečiju naviku... Reakcije su zaista sjajne, a ja presretna, svaki tjedan razgovaram s ljudima od kojih učim slušajući.

Već godinama radi na televiziji, dio je RTL-a te emisija "Exkluziv" i "Top.HR", a pitamo je i postoji li razlika između formata kao što je podcast i televizije.

- Razlika postoji, i u tome je čar i ljepota, a meni golemi užitak. Podcast je moja osobna priča, tim i ljubav, kroz njega me ljudi imaju priliku upoznati još osobnije i bliže u odnosu na televizijske formate. Televizija je sasvim drukčija vrsta ljubavi koja traje već četrnaest godina i u koju sam zaljubljena kao prvog dana! Ondje uživam u formatima, projektima i ulogama iza i ispred kamera koje me ispunjavaju na druge načine i kroz koje rastem i gradim se kao novinar, urednik, voditelj, kreativni producent…

Naglašava kako joj je iznimno bitna i česta tema razgovora briga i rad na sebi i mentalno zdravlje, pogotovo u vremenima u kojim živimo, punim iznenađenja na privatnom i poslovnom planu, no koliko teško bilo odlučila je da neće posustati.

- Slobodno vrijeme često provodim u tišini. Među knjigama ili prirodi. Uz more ili u šumi i planini. Trčeći. Putujući. Uz svoje ljude, najdraže punjače baterija, i iskrenost - govori Ana koja je kroz godine naučila kako se nositi sa svjetlima reflektora, naučila se nositi s lijepim, i onim manje lijepim segmentima posla koji jako voli.

Iako voli društvene mreže, postale su joj produžena ruka u poslu i onim čime se bavi, privatni život drži dalje od očiju javnosti, a otkrila nam je i kako je njezino srce ponovno slobodno.

- Puno toga dijelim i svjesna sam interesa javnosti, no privatni život volim živjeti i proživljavati zaista privatno u svojoj intimi i sa svojim ljudima. Jurica je bio divna priča, koja već dugo nije ljubavna, ali zato jest prijateljska, ljudska i puna podrške.

Želja i planova ima puno, voli kada joj je glava u oblacima, ali jednako voli osjetiti i tlo pod nogama te se tako trudi ostati realna i ostvariti snove.

- Ostajem aktivna ispred i iza kamera na RTL-u, u glazbenim projektima, organizaciji, dodjelama nagrada u Hrvatskoj i regiji, planiram oblake dovesti do još većeg broja ljudi kroz još jedan projekt, polako sam s planovima već u drugoj polovici godine što se posla tiče i presretna sam zbog toga. A privatno, uz sve ovo, cilj mi je, kako rastem izvana, jednako rasti iznutra jer jedno bez drugog ne može i neće ići nikako.

