Sanja se suočila s oštrim kritikama: 'Svi smo shvatili da je igrač za sebe i da ima ogromnu knjižurinu'

LJUBAV JE NA SELU

Ilija otvoreno priznao da ima jedan problem s Rasemom: Kad bih mogao odmah izbaciti, izbacio bih nju

Ilija i njegove dame krenuli su na more, a Marija je smatrala da se nova gošća Rasema ne uklapa u njihovo društvo. Po dolasku na plažu Rasema je odlučila kremom za sunčanje namazati farmera, no on je gledao samo Ružu