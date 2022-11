Sanja Doležal otkrila koje joj je omiljeno prijevozno sredstvo u gradu: 'U zdravom tijelu zdrav duh'

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal (59) na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju iz centra Zagreba i otkrila kako joj je bicikl omiljeno prijevozno sredstvo.

- Omiljeni prijevoz po gradu, danju i noću - napisala je Sanja uz fotografije na kojima je nasmiješeno pozirala na biciklu. Osim što je idealan za izbjegavanje gradske gužve, odličan je i za održavanje linije za koju voditeljica često dobiva komplimente koji nisu izostali ni ispod nove objave.

''Predivna'', ''Odličan izbor prijevoznog sredstva'', ''U zdravom tijelu zdrav duh... i lijep osmijeh'', ''Divno'', pisali su pratitelji.

Podsjetimo, Doležal je ljetos s pratiteljima podijelila fotografije s različitih lokacija. Prvo je otkrila da je boravila u Londonu u posjetu kćeri Lei koja tamo studira na jazz akademija, zatim se javila s Mrežnice, točnije iz Donjeg Zvečaja gdje ima vikendicu koja je idealno mjesto za bijeg od gradske vreve gdje u posljednje vrijeme provodi sve više vremena.

– Drva spremna za zimu, lavanda u cvatu, gredica buja... sad je vrijeme za kupanje – napisala je Sanja tada uz niz fotografija, a koliko voli svoju svoju oazu otkrila je u intervjuu za Večernji list.

– U mom malom mjestu imam slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo, kad prošećem selom, tada obavim šoping. Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac i svašta se nađe u mom vrtu – kazala je Sanja.

