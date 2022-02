Sandra Perković se javila iz Londona gdje provodi Valentinovo: 'Volim te uvijek i zauvijek'

Naša najtrofejnija atletičarka Sandra Perković (31) nedavno je u Dubaiju proslavila 10 godišnjicu veze s dečkom i trenerom Edisom Elkasevićem, a sada se javila iz Londona.

Sandra je na društvenim mrežama podijelila nekoliko storyja i pokazala mjesta koja je razgledala u engleskoj prijestolnici, a zajedno su uživali i u romantičnoj večeri.

-Volim te uvijek i zauvijek- napisala Sandra uz crno-bijelu fotografiju na kojoj ljubi Edisa i tako mu čestitala Dan zaljubljenih.

Foto: Instagram

Inače, Sandra poprilično čuva svoj privatan život, a nedavno je u velikom intervjuu za RTL.hr otvorila dušu i progovorila o ljubavi s Elkasovićem. Otkrila je i osjeća li pritisak oko potencijalne svadbe.

-Mi smo definirani par, hoće li se to u nekoj skorijoj budućnosti dogoditi – vjerojatno i hoće. Gledamo prema tome, prvi put smo možda i pričali o tome, ali to nije stvar koja mene opterećuje. Ne živim s opterećenjem društva. Mladi smo, zdravi, živimo život i volimo se više od 80 posto parova koji imaju prstenje, djecu... Kad poželimo napraviti sljedeći korak – on će se dogoditi. Ne volim ništa isforsirano, a najmanje bih voljela da je to isforsirano- kazala je Perković.

