Sandi Pego s nekoliko detalja potaknuo glasine, gledatelji uvjereni da znaju tko mu je nova mentorica

Sandi Pego, influencer kojeg gledatelji Nove TV trenutno mogu gledati u showu 'Ples sa zvijezdama' na svojim je društvenim mrežama tražio da publika pogodi tko je njegova nova plesna partnerica. Naime, voditeljica Maja Šuput prošli je put najavila da dolazi do zamjene parova.

- Zaboravite ih sada jer svi koji ostanete dobit ćete nove parove u idućoj emisiji, a o svemu će odlučivati publika - rekla je Maja, a gledatelji i natjecatelji su ostali šokirani. Sandi je do sada plesao s Helenom Janjušević, a sa svojim je pratiteljima podijelio nekoliko detalja o svojoj novoj mentorici te ih zamolio da pogode o kome se radi. Influencer je na svojem Instastoryju objavio dva detalja, a radi se o sunčanim naočalama te ruci.

Foto: Instagram screenshot Posebno se ističu nokti plesačice, a sunčane naočale osoba je nosila na jednoj od fotografija sa svojim dosadašnjim plesnim partnerom.

Foto: Instagram screenshot

Sudeći prema objavama na kojima nosi slične predmete, čini se da će Sandi plesati s Gabrielom Pilić, koja je u prošloj sezoni odnijela i pobjedu. Radi li se o prevari ili će Sandi plesati sa Gabrielom vidjet će se u novoj emisiji u nedjelju.

Podsjetimo, Pego je u prošloj emisiji tijekom svojeg nastupao otkrio da on i partnerica Cindy Šoštarić Hadžić čekaju prinovu. To je učinio na način da je prvo dio koreografije za ples cha-cha otplesao sa suprugom, a zatim s mentoricom. Na kraju se vratio do Cindy te je poljubio u trbuh. Tema prošle emisije bila je ljubav, a u ostvarenju ovakve najave pomogla mu je njegova tadašnja mentorica koja je bila zaslužna za tu koreografiju.

