Samo dva dana nakon poroda TV zvijezda otkrila da je izgubila bebu: 'Slomljena sam. Bila je zdrava'

Britanska reality zvijezda i influencerica Lauren Rose Goodger (35) na Instagramu je objavila tužnu vijest. Naime, samo dva dana nakon rođenja, preminula je njena kći Lorena. Shrvana Goodger zamolila je za privatnost i kazala kako je sigurna da je dijete bilo zdravo, te da ne želi ulaziti u detalje oko uzroka smrti jer ne zna što je bilo pogrešno s njom ili njenom bebom.

"Lorena, počivaj u miru. Bila je najljepša zdrava beba koju sam ikad vidjela, baš kao i njezina sestra Larose. Riječima ne mogu opisati kako se osjećam kao majka koja je nosila dijete mjesecima savršeno i rodila ga, a anđeo mi je sada oduzet. Nije bilo komplikacija na porodu ni u trudnoći, bila je dobro i zdrava, ali neću sada ulaziti u detalje jer znam da ništa nije bilo pogrešno s njom ni sa mnom. Slomljena sam. Vratila sam se kući iz bolnice, ja i Charlie proveli smo toliko vremena s našom djevojčicom Lorenom i još se nisam oprostila s njom. Molim vas, mogu li zamoliti fotografe da poštuju našu privatnost. Nikada neću preboljeti ovo, ali naučit ću kako živjeti svaki dan s Lorenom u srcu, ona će uvijek biti sa mnom i ja ću opet biti s njom jednog dana. Moja Lorena, volim te puno", napisala je.

TV zvijezdu na društvenim mrežama inače prati oko 900.000 ljudi, a popularnost je stekla sudjelovanjem u showovima kao što su 'The Only Way Is Essex', 'Dancing on Ice' i 'Celebrity Big Brother.

Prvo dijete sa dečkom Charlesom Druryjem dobila je u srpnju 2021. godine. Bebi su dali ime Larose. Lauren i partner jako su se veselili drugoj bebi i dijelili detalje o trudnoći s pratiteljima,koji su je odmah krenuli tješiti u komentarima nakon što je objavila da je beba preminula.

VIDEO Teški zločini: Ovi celebovi su iza rešetaka zbog zlostavljanja, ubojstva ali i slanja otrova Obami...