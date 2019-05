Šabanova ljubavnica: 'Jedno jutro me strpao u auto i odveo na testiranje'

Prošlo je gotovo tri mjeseca od tragične automobilske nesreće u Njemačkoj u kojoj je poginuo Šaban Šaulić, a njegovi najbliži još uvijek nose crninu. Naime, među njima i njegova ljubavnica Ivona Negovanović Cuca koju je poznavao od 2002. godine.

Ona je komentirala za Avaz.ba zašto je još uvijek u crnini te da joj ne smeta što su Šabanove kćeri odlučile izaći iz nje.

- Sanela i Ilda skinule su crninu, imaju malu djecu i ne zamjeram im. Šaban je obožavao svoje unuke, pogotovo Luku, milijun puta smo ga šetali zajedno, vodili ga po tržnim centrima, ja sam mu kupovala kopačke i to nitko ne zna, niti je Luka ikada to pričao. Tako su se Mihajlo i Robert viđali tajno. Najgore je u životu kada se plašiš rođene majke. Sva njihova djeca se tresu od nje. Ona drži sve financije. To je žena za koju ja nisam čula u proteklih 15 godina nijednu lijepu riječ - kazala je Ivona Negovanović Cuca.

Za Cucu su pričali da se bavi prostitucijom te da se drogira, a kad je Šaban to čuo odlučio ju je odvesti na testiranje.

- Za mene su pričali da sam se bavila prostitucijom, da sam se drogirala, pa me Šaban strpao jednog jutra u automobil i odveo na sva moguća testiranja. Kada je shvatio da se ne drogiram, ljubio me u glavu - objasnila je Ivona.

Naime, Šaban Šaulić varao je svoju suprugu Gordanu Šaulić Gocu s mnogo žena, ali Cucu, kako ona tvrdi, nije mogao prevariti.

- To svi znaju, on je sam pričao da mene ne može nikada prevariti, da je to jače od njega. Uvijek bi me poslije zvao i govorio mi: "Hoćeš li ti doći ili da dovedem drugu?" Uvijek sam znala da nema ništa od toga - objasnila je za regionalni portal.

- Živjela sam od njegove ljubavi i to mi je bilo sasvim dovoljno. Iz Gordanine kuće mi je donosio hranu. Za mene se specijalno pravila hrana koju je donosio u Krčedin, to je obično spremala ona kućna pomoćnica Vida, pa čak i njegova sestra Sarajka. Bojala sam se ponekad da ga ne otruju jer sve što je bilo za mene jeo je i on sa mnom, baš iz razloga da mi neko nešto ne učini - tvrdi Cuca na kraju.

