Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 214
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
na instagramu

'Kad ti vlastito dijete postane...': Martina Tomčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
16.04.2026.
u 19:45

Kad ti vlastito dijete postane uzor i inspiracija, onda roditeljstvo dobije jednu novu dimenziju... preponosni smo!!!!!", poručila je Martina

Naša operna diva Martina Tomčić Moskaljov, poznata i kao članica žirija showa "Supertalent", ponosna je majka 15-godišnje Rebeke talentirane plesačice koja niže uspjehe. Ovih dana podijelila je vijest da je Rebeka uvrštena u reprezentaciju Hrvatskog sportskog plesnog saveza u umjetničkim plesovima. "Kad ti vlastito dijete postane uzor i inspiracija, onda roditeljstvo dobije jednu novu dimenziju... preponosni smo!!!!!", poručila je Martina, a objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja.
Osim Rebeke, sa suprugom Ženjom Moskaljovom ima i 21-godišnjeg sina Nou.

Podsjetimo, Martinu šira publika prepoznaje kao najstrožu članicu showa u kojem je već dugi niz godina. No, Martinu smo upoznali mnogo prije ovog showa. Pjevačica je puno nastupala te se pojavljivala na raznim događanjima, što su popratili fotoreporteri Pixsella te su te fotografije ostale spremljene u arhivi. Naša sopranistica popularna je još od početka 2000-tih godina, a zanimljivo je da se krajem 2009. godine pojavila i u spotu kampanje bivšeg predsjednika Ive Josipovića u društvu drugih glazbenika. Sa suprugom Ženjom Moskaljovom naša operna diva u sretnom je braku već 22 godine, a prije ulaska u brak zajedno su bili sedam godina. Vjenčali su se u samoborskoj crkvi sv. Anastazije, a Martina je sve tada očarala svojim neobičnim odabirom vjenčanice. Nije imala tipičnu bijelu haljinu, a jednom je ispričala kako se odlučila za zanimljivu kreaciju u bež nijansama koju je za nju dizajnirala njezina prijateljica Marija Skelin, koja se tada bavila dizajnom interijera.

Ključne riječi
Instagram Martina Tomčić Moskaljov showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
20:08 16.04.2026.

Daj si počni plačati socijalno i mirovinsko a ne da ti država plača

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!