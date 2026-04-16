'Kad ti vlastito dijete postane...': Martina Tomčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri

Naša operna diva Martina Tomčić Moskaljov, poznata i kao članica žirija showa "Supertalent", ponosna je majka 15-godišnje Rebeke talentirane plesačice koja niže uspjehe. Ovih dana podijelila je vijest da je Rebeka uvrštena u reprezentaciju Hrvatskog sportskog plesnog saveza u umjetničkim plesovima. "Kad ti vlastito dijete postane uzor i inspiracija, onda roditeljstvo dobije jednu novu dimenziju... preponosni smo!!!!!", poručila je Martina, a objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja.

Osim Rebeke, sa suprugom Ženjom Moskaljovom ima i 21-godišnjeg sina Nou.

Podsjetimo, Martinu šira publika prepoznaje kao najstrožu članicu showa u kojem je već dugi niz godina. No, Martinu smo upoznali mnogo prije ovog showa. Pjevačica je puno nastupala te se pojavljivala na raznim događanjima, što su popratili fotoreporteri Pixsella te su te fotografije ostale spremljene u arhivi. Naša sopranistica popularna je još od početka 2000-tih godina, a zanimljivo je da se krajem 2009. godine pojavila i u spotu kampanje bivšeg predsjednika Ive Josipovića u društvu drugih glazbenika. Sa suprugom Ženjom Moskaljovom naša operna diva u sretnom je braku već 22 godine, a prije ulaska u brak zajedno su bili sedam godina. Vjenčali su se u samoborskoj crkvi sv. Anastazije, a Martina je sve tada očarala svojim neobičnim odabirom vjenčanice. Nije imala tipičnu bijelu haljinu, a jednom je ispričala kako se odlučila za zanimljivu kreaciju u bež nijansama koju je za nju dizajnirala njezina prijateljica Marija Skelin, koja se tada bavila dizajnom interijera.