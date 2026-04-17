Kiril Džajkovski predstavlja singl „Trigger Vision“

Kiril Džajkovski, jedan od najcjenjenijih autora i producenata elektronske glazbe predstavlja singl „Trigger Vision“, prvu studijsku suradnju s vokalistom Rootsman I-om.

Kiril Džajkovski feat Rootsman I – „Trigger Vision“

Nakon uspjeha singla "Head High" s TK Wonder, koji je dobio podršku stotina radijskih postaja i urednika playlista diljem svijeta Kiril čini sljedeći korak prema objavi svog dugo iščekivanog novog albuma "Memory Paradox".

"Trigger Vision", novi je singl koji najavljuje nadolazeći LP te ugošćuje njegovog stalnog suradnika i člana live benda, Rootsmana I. Pjesma, čiju glazbu potpisuje Kiril, a tekst Rootsman stara je nekoliko godina I dio je koncerten set liste od 2022., a sad je dobila svoju finalnu, studijsku verziju.

Autorski, “Trigger Vision” je koncept drum'n'bass-a odveo u nešto drugačije vode, one pod utjecajem reggae glazbe. Rezultat je prava, snažna festivalska himna koja premošćuje jaz između nekoliko plesnih elektronskih žanrova.

Kirilov album “Memory Paradox” planiran je za jesen ove godine.

Kiril Džajkovski je međunarodno priznati makedonski glazbenik i skladatelj. Jedan je od najcjenjenijih elektroničkih umjetnika iz regije i jedan od prvih producenata koji je uveo balkanske zvukove u modernu produkciju elektroničke glazbe. Također, uspješan je skladatelj filmske i kazališne glazbe.

Svoju glazbenu karijeru započeo je osnivanjem Bastiona, jednog od prvih elektroničkih bendova na Balkanu, te je nastupao s jednim od najpoznatijih makedonskih bendova, Leb i sol, s kojim je snimio dva albuma i bio dio turneja diljem Balkana i Europe.

Nakon preseljenja u Australiju započeo je samostalnu karijeru, a njegovi glazbeni eksperimenti s kombiniranjem etničke makedonske glazbe i elektronike doveli su do njegovog prvog neovisnog izdanja, Synthetic Theatre, EP-a koji je vrlo dobro prihvaćen od strane australskih neovisnih radio postaja.

Uslijedio je njegov prvi samostalni album "Homebound", koji je objavila američka izdavačka kuća Tone Casualties, gdje je Džajkovski nastavio koncept kombiniranja makedonskih etno elemenata i elektronike. Za "Homebound" dobio je izvrsne kritike kritičara diljem svijeta, uključujući SAD, Kanadu, Veliku Britaniju, Španjolsku i Japan.

Nakon toga uslijedio je niz singlova i EP-ova objavljenih za Filter Label kao što su: Jungle Shadow, Lion's Den, Reminder, Music Man, Red Safari, Spin Off i Hell of a Road.

Kirilova elektronička glazba promovirana je kroz nastupe na nekim od najvećih glazbenih festivala u Europi kao što su: Pohoda, Cruilla, Pol'and'Rock Festival, InMusic Festival, Exit Festival, Alrumbo, Fusion Festival, Rock for People, Sziget, Rototom Sunsplash, Les Vieilles Charrues, Au Foin De La Rue, Les Z'éclectiques i mnogi drugi. U svojim nastupima uživo uključuje žive instrumente i razne gostujuće vokale i suradnike, uključujući: TK Wonder, MC Wasp, Ghetto Priest, Lion D, Rootsman I.

Kiril je jedan od najpoznatijih skladatelja filmske i kazališne glazbe u regiji. Surađivao je s redateljem nominiranim za Oscara Milchom Mančevskim i skladao glazbu za njegove filmove: "Dust" i "Willow", kao i dodatnu glazbu za njegov film "Shadows". Također je skladao glazbu za film Darka Mitrevskog "Bal-kan-kan", najuspješniji makedonski film do sada. Mitrevski i Džajkovski surađivali su i na filmu “The Third Half".

Godine 2025., pjesma Kirila Džajkovskog "Borthel Tango" pojavljuje se u ključnoj sceni hit serije Marvela i Disneyja, "Daredevil: Born Again".

Nekoliko Džajkovskih skladbi korišteno je u hvaljenoj australskoj mini-seriji "Underbelly".

Kiril Džajkovski skladao je glazbu za film Iva Trajkova "The Great Water" (Nagrada za najbolju glazbu - Filmski festival u Valenciji, Španjolska) i za njihovu najnoviju suradnju na slovačkom filmu "Piargy"(Nagrada za najbolju glazbu - Filmski festival u Bukurestu, Rumunija).

Osim toga, ima uspješnu karijeru skladatelja kazališne glazbe, uglavnom surađujući s poznatim kazališnim i filmskim redateljem Aleksandrom Popovskim na preko 20 kazališnih projekata premijerno prikazanih u raznim prestižnim kazalištima na Balkanu i u Europi, kao i skladajući soundtrack za njegov film "Balkan nije mrtav". Njegova glazba dio je raznih modernih baletnih produkcija, uključujući: "La Capinera" (Posebna glazbena nagrada "Purgatorija Mediterranean Festival, Crna Gora) u Beogradu, "24 sata" u Skopju, "5 do 12" u Splitu, "Het Barre Land" u Amsterdamu.