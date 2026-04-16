PODIJELILI FOTOGRAFIJE

Tko je zaručnik Lane Radeljak s kojim uživa u odmoru u New Yorku? Poznat je iz jednog showa

Kći Dikana i pokojne glumice Ene Begović ima 24 godine i izrasla je u pravu ljepoticu
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
16.04.2026.
u 07:00

Lana je u jednom intervju sstaknula kako joj je Antonio velika podrška, ne samo u profesionalnom smislu, već i u svakodnevnom životu

Lana Radeljak na društvenim mrežama je objavila fotografije iz New Yorka gdje uživa u odmoru sa zaručnikom Antonijem Barišićem. Na fotografijama je pokazala kako izgleda užurbani život na ulicama New Yorka, koje su mirne oaze ovog grada, kako izgleda odlazak na košarkašku utakmicu i pokazala je u kakvim su poznatim specijalitetima uživali. Lana i Antonio upoznali su se prije otprilike četiri godine i to u periodu kad se Antonio prijavio u show "Masterchef".  Antonio Barišić publici je postao poznat 2022. godine zahvaljujući sudjelovanju u popularnom kulinarskom showu MasterChef. Već tada ostavio je snažan dojam na žiri, predstavivši se sočnom patkom u slatko-kiselom umaku te pokazavši zavidno kulinarsko umijeće, unatoč manjoj nezgodi pri serviranju.

Ipak, Antonio nije samo talentirani kuhar amater jer je po struci magistar kemije, što dodatno potvrđuje njegovu svestranost i interes za različita područja. U emisiji ga je pratila baka, za koju često ističe da mu je najveća podrška i inspiracija u kuhanju. Njegova partnerica Lana nedavno je u intervjuu otvoreno govorila o njihovom odnosu, otkrivši da su zajedno više od tri godine. Istaknula je kako joj je Antonio velika podrška, ne samo u profesionalnom smislu, već i u svakodnevnom životu. Kako kaže, još prije nego što se počela baviti društvenim mrežama, upravo ju je on poticao i ohrabrivao da slijedi svoje interese i radi ono što voli. Opisala ga je kao osobu koja u njezin život svakodnevno unosi mir i pozitivnu energiju.

Par se upoznao u vrijeme kada se Antonio prijavio u MasterChef, a Lana je bila uz njega tijekom cijelog tog procesa. Kroz šalu priznaje da je često bila “pokusni kunić” dok je eksperimentirao s novim jelima. U njihovoj svakodnevici Antonio najčešće preuzima kuhanje, što njoj nimalo ne smeta. Dodatno, nakon što joj je dijagnosticirana celijakija, odmah se prilagodio njezinoj prehrani bez glutena. Upravo takva pažnja, trud i briga, ističe Lana, još su jedan od razloga zašto ga toliko cijeni i voli.

Ključne riječi
showbiz Antonio Barišić Lana Radeljak

