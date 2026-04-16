KAKO JE PROMIJENIO ODNOS S OCEM

Naš influencer iskreno o svom odrastanju: Imali smo teške dane, mama i tata su se oboje borili s dijagnozama

Zagreb: Održan je Prahir Story Hall of Fame
VL
Autor
Vecernji.hr
16.04.2026.
u 14:00

Gostujući u podcastu "Bez pardona" Marco je pričao o svom odrastanju, pričao je o svom ocu i problemima koje su imali te kako su ih izgladili

Influencer Marco Cuccurin u komunikaciji sa svojim pratiteljima često dijeli trenutke koje provodi sa svojom bakom i tatom te se s puno ljubavi u svojim objavama uvijek prisjeća mame koja preminula prije pet godina. Gostujući u podcastu "Bez pardona" Marco je pričao o svom odrastanju, pričao je o svom ocu i problemima koje su imali te kako su ih izgladili. 

"Odrastanje je bilo zahtjevno. Jednim dijelom zbog patrijarhalnog odgoja, jednim dijelom zbog, nažalost, dijagnoza koje ima, nije mogao biti adekvatna podrška. I zapravo mami i meni bi bio raj kad znamo da tata negdje odlazi i da nas dvoje ostajemo sami, jer se mama uvijek pribojavala otići i uvijek je bilo lakše ostati u tom okrilju. Ono što se dogodilo je majčin odlazak. 'U tom trenutku sam ja tati rekao, moje ruke sam stavio na njegova ramena, protresao sam ga. Rekao sam: 'Tata, 18 godina je tu bila mama i sad je tvoj red. Trebam te i sad trebam da budeš tata'. I ja ne znam, te dvije rečenice ili jedna je bila dovoljna da se od tog trenutka sve promijeni. Tako da, stvarno vrijedi nekada oprostiti, jer da - mogu vraćati vrijeme unazad, mogu razmišljati o tome da sam odlazio kod prijatelja, bježao zbog problema s njim, da me nije razumio, ali zašto da to radim?", ispričao je iskreno influencer. Rekao je da je bitno staviti fokus na budućnost i na ono kako stvari zaista mogu funkcionirati, onda se promjena i dogodi te je on to napravio sa svojim tatom i on s njim.

"On je jednostavno postao definicija jednog super tate. Ljubav baš nađe uvijek način i put. I to je tata našao i našli smo jedan drugog i evo mogu reći s ponosom da sad će biti pet godina da nema mame, ali tata je zato tu.", poručio je Marco u podcastu. Na Instagramu je kasnije još govorio o ovoj temi te je na Instagram storyju napisao: "S mojim tatom nije uvijek bilo lako. Imali smo teške dane, mama i tata su se oboje borili s dijagnozama, o tome malo pričam i za sada želim da tako ostane .. ali ono što ja nisam nikad gubio je pozitiva i optimizam koji me nekako uvijek gurao naprijed. Kada je mama umrla, tati sam rekao sam jednu rečenicu; 'Mamu sam imao 18 godina, sada je tvoj red i sada trebam da ti budeš tata'. Tata je nakon toga postao tata, ja sam oprostio i ono najvažnije obojica smo spremno krenuli naprijed i to tako traje do dana današnjeg."

