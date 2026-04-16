MNOGE JE NASMIJALA

FOTO Naša glazbenica objavila fotku iz mladosti: 'Tu sam izgledala starije nego danas'

Domenica je objavila fotografiju na kojoj je imala samo 16 godina, a kazala je kako je po njezinu mišljenju tada izgledala starije nego danas

Glazbenica Domenica Žuvela, koja inače dolazi s Korčule prije nekoliko dana na Instagramu je objavila fotku iz mladosti, točnije kad joj je bilo 16 godina, a u videu je rekla: 'Ovdje sam izgledala starije nego danas. Kako to?', kazala je i mnoge nasmijala, a na fotografiji pozira s još dvije žene. Uz fotografiju i video objavila je emotikone neugodnog izraza lica te je mnoge nasmijala ovom zanimljivosti iz privatnog života. Fotografiju pogledajte u našoj galeriji iznad.

Podsjetimo, u siječnju smo pisali da će Dome, kako je od milja zovu prethodnu godinu pamtiti po svojoj pjesmi "Stracciatella", a prije toga uslijedila su šuškanja o udaji. Naime, pjevačica je povodom tada nove pjesme objavila fotografiju na društvenim mrežama te izazvala pravu lavinu oduševljenja, čestitki i znatiželjnih upita svojih brojnih obožavatelja. Fotografija koju je Domenica objavila prikazuje je nasmijanu u bijelom te s čašom pića, a uz to ima i detalj na kojem piše "Mladenka". Domenica je pozirala i uz tortu na kojoj je natpis "Wifey" te time dala naslutiti da se udaje. - I sad si moje crno, a ja sam tvoja bijela - napisala je pjevačica pored fotke ispod koje su uslijedile brojne čestitke. Nekoliko dana kasnije otkrila je da se radi o njezinoj novoj pjesmi. No, kako bi priča bila potpuna, Domenica je nakon toga otkrila i kada planira vjenčanje. "Nisam nikad bila tip koji se želi nekako prilagoditi okolini i da je sve što je okolini normalno da je i meni. Generalno mislim da se ne želim ni s kim uspoređivati, pa pogotovo kada je u pitanju obiteljski život i te neke odluke koje su nekako dosta bitne, ja onako sve je 'go with the flow'. Ako bude, bude, ako ne bude sve je dobro, znači sve će biti onako kako treba biti", rekla je.

Inače, koliko je poznato, Domenica je dugo skrivala da je u vezi, no 2022. godine je otkrila da ljubi odvjetnika Ivana Bačića s Korčule. Par je u dugogodišnjoj vezi, ali svoj ljubavni život drže dalje od očiju javnosti. Da Domenica ima dečka, doznalo se tijekom showa "Ples sa zvijezdama" u kojemu se natjecala. – Ja sam žena od riječi pa ću reći da imam dečka – rekla je tada, a časopis Story tada je ekskluzivno otkrio njegov identitet, koji je potvrdila i sama Domenica. – Ma mi smo već jako dugo u vezi. Oboje smo s otoka. Nisam htjela da smo previše u medijima jer on nije javna osoba i to nam je bio neki početni dogovor kad smo krenuli da ne moramo dijeliti taj neki teret javnog života. Uspjela sam prvih pet godina, koliko sam već na estradi, ali pokušala bih i dalje biti što tiša o tome – rekla je jednom prilikom te otkrila da se poznaju cijeli život.
